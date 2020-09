Sehnde

Der Prozess wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung am frühen Morgen des 27. Februars in Sehnde hat am Montag begonnen. Zum Auftakt gab es eine unerwartete und dramatische Nachricht: Das Opfer, ein 41 Jahre alter Mann aus der Achardstraße, ist inzwischen verstorben. Er hat im Juli Suizid begangen. Bei seiner polizeilichen Vernehmung hatte er ausgesagt, dass er von einem Mann morgens um 7.15 Uhr auf dem Weg zur Arbeit mit einem stabähnlichen Gegenstand niedergeschlagen und schwer verletzt worden sei. Der 29-jährige Angeklagte indes hat eine andere Geschichte erzählt: Er habe den 41-Jährigen nur verfolgt, weil er ihm Geld gestohlen habe.

Angeklagter hat keinen festen Wohnsitz

Der Angeklagte hatte sich im April im Polizeikommissariat Lehrte gemeldet, nachdem das Amtsgericht Hildesheim Haftbefehl erlassen hatte und der Fahndungsdruck immer größer wurde. Die Polizei war nach eigenen Angaben damals bereits auf seiner Spur gewesen. Nach seiner Festnahme kam er wegen der Schwere des Tatvorwurfs und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Denn der junge Serbe hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, verfügt in Lehrte aber über eine Kontaktadresse. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb sich der 29-Jährige dort bei der Polizei stellte.

Persönlich geäußert hat sich der Angeklagte nach Angaben eines Gerichtssprechers aber nicht. Er habe seinen Verteidiger lediglich eine schriftliche Erklärung verlesen lassen, in der er den Vorwurf der versuchten Tötung bestritt. Weil das Opfer nicht mehr aussagen kann, wurde ebenfalls seine Aussage von der Vernehmung durch die Polizei vorgelesen. Der 41-Jährige war wegen Panikattacken bereits vorher im Klinikum Wahrendorff in Behandlung. Ob diese etwas mit seinem Suizid zu tun haben, ist unklar.

Bruch der Augenhöhle erlitten

Nach Angaben des Landgerichts Hildesheim muss es sich bei der Attacke im Februar um eine Gewaltorgie gehandelt haben. Demnach hat der Angeklagte dem Opfer vor dessen Wohnung an der Achardstraße aufgelauert, dann unvermittelt mit einem stabartigen Gegenstand von hinten angegriffen und dem Mann zweimal heftig auf den Kopf geschlagen. Als sich der 41-Jährige umdrehte, habe der Täter weiter auf seinen Kopf eingeschlagen und dabei „tödliche Verletzungen des Mannes in Kauf genommen“.

Selbst als das Opfer auf den Fahrersitz seines Autos stürzte, soll der 29-Jährige nicht abgelassen haben. Laut Gericht erlitt der 41-Jährige dabei einen Bruch der Augenhöhle, mehrere Riss-Quetsch-Wunden sowie Hautverfärbungen und Unterblutungen. Er musste deshalb mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Gewalttat endete erst, als die Ehefrau des Opfers auf die Szenerie aufmerksam wurde und den Unbekannten anschrie. Da ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht und stieg offenbar an der angrenzenden Billerbachstraße in den roten Kombi eines Komplizen. Der Wagen fuhr anschließend in Richtung der Bundesstraße 443 davon.

Noch vier Prozesstage

Auch wenn das Opfer verstorben ist und nicht mehr als Zeuge zur Verfügung steht, müsse die Tat aufgeklärt werden, betont der Gerichtssprecher. Am Montag sind außer den beiden verlesenen Aussagen noch zwei Polizisten als Zeugen vernommen worden. Für den Prozess vor der Strafkammer 1 sind noch vier Prozesstage bis zum 23. September angesetzt.

Von Oliver Kühn