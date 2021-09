Sehnde

Eine Corona-Impfung sozusagen vor der Haustür: Das hat offenbar doch viele Menschen überzeugt – nicht nur Sehnderinnen und Sehnder. Am Mittwoch stand zum ersten Mal der Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hannover auf dem Sehnder Marktplatz, um das dezentrale Impfangebot des Impfzentrums Hannover im Umland der Region Hannover voranzutreiben. 66 Menschen haben sich das Vakzin von Johnson & Johnson spritzen lassen, bei dem eine einmalige Impfung ausreicht, um nach zwei Wochen den vollständigen Impfschutz zu erhalten. Am Freitag, 3. September, steht der Bus nochmal von 14 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz.

Zu Beginn um 9 Uhr war der Andrang am größten. Da hatte sich vor dem Impfbus im Schatten des Rathauses eine Schlange bis zur Mittelstraße gebildet. Sogar aus Hannover, Lehrte und Celle seien Menschen gekommen, erläutert Thomas Hauschild von den Maltesern, die die Impfaktion betreuen. „Das Ergebnis ist okay, aber es könnten noch mehr sein.“ Sogar 15- und 16-Jährige seien zusammen mit ihren Eltern erschienen – doch diese müssten zum Impfzentrum oder ihrem Hausarzt, weil der Impfstoff von Johnson & Johnson erst ab 18 Jahren zugelassen sei. Im Impfzentrum bekommen sie den Impfstoff von Biontech. Grundsätzlich können erst Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden.

Noch immer viele Menschen verunsichert

Immer noch sind viele Menschen verunsichert, was die Sicherheit der Impfstoffe angeht. Das sei bislang auch bei ihr so gewesen, gesteht Karin Musklus aus Ilten. Doch jetzt, mit dem dezentralen Angebot in Sehnde, habe sie sich umentschieden. „Und mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson muss ich mich auch nur einmal impfen lassen“, begründet sie ihren Sinneswandel. Die Leute seien bei nur einer Impfung motivierter, hat auch Wilhelm Cagatay von den Maltesern beobachtet.

So sieht der Impfbus der Feuerwehr Hannover innen aus. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Die bekannte Grippeimpfung mache sie jedoch schon seit Jahrzehnten, erzählt die 72-jährige Musklus. Aber noch ein weiterer Grund habe bei ihr eine große Rolle gespielt, sagt die Iltenerin: Dass die Kosten für Corona-Tests ab Oktober nicht mehr vom Bund, sondern von jedem selbst bezahlt werden müssen. „Ich muss irgendwann ja auch zum Frisör, und mit einem Test wird es dann teuer.“

Das war auch für Kai Kliemann ein ausschlaggebender Grund. „Das geht ja ins Geld“, meint der 37-Jährige. Hauptgrund sei aber gewesen, dass bei seinem Hausarzt die Warteliste zu lang gewesen sei. „Das hat mir zu lange gedauert.“ Ohne Impfung dürfe man ja in absehbarer Zeit „nirgend mehr rein“. Bislang habe er keinen Grund gesehen, sich impfen zu lassen, da er nicht zu einer Risikogruppe gehöre. Den Ablauf beschreiben beide als unkompliziert, zügig und mit verständlicher Aufklärung.

Niederschwelliges Angebot

Das Prozedere teilen sich Ärzte und medizinisches Personal. Die Ärzte informieren die Impfwilligen in einem verpflichtenden Aufklärungsgespräch vor dem Bus, prüfen die Identität und die Unterlagen, die vorher an Stehtischen ausgefüllt werden müssen. Geschulte Krankenpfleger oder Rettungsassistenten impfen danach die Menschen im Bus. Und das laufe in der Regel ohne Probleme ab, sagt der Arzt und Internist Benedikt Conrad: „Die Leute sind meist verständnisvoll und auch vorinformiert.“ Meckerer seien die Ausnahme.

Insgesamt werde das niederschwellige Angebot gut angenommen – in der Region deutlich besser als in der Landeshauptstadt. Ein Eindruck, der auch von den Maltesern bestätigt wird. „Das sollte man deshalb fortführen“, appelliert Conrad. Und der Mediziner wirbt noch mit einer wichtigen Information, die aber viel zu wenig bekannt sei: „Es lag noch kein Geimpfter auf der Intensivstation.“

Von Oliver Kühn