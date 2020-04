Letzte Holocaustüberlebende aus Sehnde ist gestorben

Sehnde/New York

Am 25. April wäre sie 100 Jahre alt geworden. Und ursprünglich hatten mehrere Sehnder sie aus diesem Anlass besuchen wollen. Doch am 5. April ist die in Sehnde geborene Zeitzeugin und Holocaustüberlebende Gerda Wasserman, geborene Rose, in New York verstorben. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse und die Mitglieder der Projektgruppe Stolpersteine haben einen Brief an die Hinterbliebenen Wassermans geschickt und darin nicht nur ihr Beileid ausgedrückt.

Gerda Wasserman werde immer im Herzen der Sehnder und im Gedächtnis der Stadt bleiben, heißt es in dem Schreiben an die Enkel Wassermans. Das Projekt, in Sehnde die lokale Geschichte der jüdischen Bevölkerung und deren Verfolgung während der Nazi-Zeit aufzuarbeiten, sei nicht beendet und bleibe eine vermutlich immerwährende Verpflichtung. Man werde damit zur Ehre Gerda Wassermans fortfahren und werde sie stets als „eine von uns“ bezeichnen.

Gerda Wasserman schaut sich bei einem Besuch im Jahr 2014 in Sehnde den für sie verlegten Stolperstein an der Mittelstraße an. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Nach Angaben der Stadtverwaltung hatten unter anderem Anne Heineke von der Projektgruppe Stolpersteine sowie deren zwei Töchter Gerdas Wassermann zum 100. Geburtstag besuchen wollen. Auch Susanne Paul, frühere Sehnder Pastorin und künftige Landespastorin für Frauenabreit, sowie der aus Sehnde stammende und in Konstanz lebende Hans-Hermann Seiffert hatten nach New York reisen wollen. Seiffert hatte im Jahr 2016 eine Biographie über Wasserman veröffentlicht. Die Reisen waren wegen der Corona-Krise bereits abgesagt, nun kam die traurige Nachricht vom Tod der gebürtigen Sehnderin.

Dieser Stolperstein an der Mittelstraße erinnert an das Schicksal Gerda Wassermanns, geborene Rose. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Gerda Wassermann hatte stets Kontakt mit Sehnde gehalten und ihre Heimatstadt auch im hohen Alter noch besucht. Die Arbeit der Projektgruppe Stolpersteine, die schon 1993 mit einem Projekt an der Kooperativen Gesamtschule unter Regina Runge-Beneke und Gustav Heinecke begann, sah sie mit Freude und Dankbarkeit. Wassermann, damals noch Gerda Rose, hatte als Jüdin 1937 die Schule verlassen müssen, war später Zwangsarbeiterin und wurde Ende 1941 mit ihrer Familie ins Konzentrationslager Riga deportiert. Ihre Eltern und ihr 15-jähriger Bruder wurden dort ermordet.

Von Achim Gückel