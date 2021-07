Sehnde

Das Wasser ist das Element von Schwimmern. Handballer indes zaubern mit dem kleinen Ball. Und Schützen zielen sicher mit dem Luftgewehr auf Scheiben. Die Verdienste von Sportlern würdigt die Stadt Sehnde in der Regel im großen Forum der Kooperativen Gesamtschule. Wegen der Corona-Auflagen hatte die Stadt die Sportlerehrung dieses Mal aber in das Freibad an der Waldstraße verlegt. Das Areal samt Schwimmbecken bot am Freitagabend die besten Bedingungen, um die Abstandsregelungen unter freien Himmel einzuhalten.

Bürgermeister Olaf Kruse übergibt der Altherren-Handballmannschaft des TV Eintracht Sehnde im Waldbad die Urkunden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Punktspiele unter erschwerten Bedingungen

Auf einer Rasenfläche direkt neben dem großen Becken überreichte Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse Sportlern, die im vergangenen Jahr besondere Leistungen im Breitensport abgeliefert hatten, ihre Urkunden. Er daran, wie die Pandemie den Sport ausbremst habe. Nur wenige Punktspiele und Sportveranstaltungen standen an – und wenn überhaupt, dann unter erschwerten Bedingungen. „Jetzt fahren wir den Sportbetrieb langsam wieder hoch“, sagte der Bürgermeister erfreut. Doch wie lange das so weitergehe oder ob erneut eine Pause wegen zu hoher Inzidenzwerte eingelegt werden müsse, wisse keiner genau.

Die Stadt nutzte die Gunst der Stunde – aktuell liegt der Inzidenzwert bei 0 – und ehrte die Altherren-Handballmannschaft des TV Eintracht Sehnde. Das Team von Trainer Jens Mönnich wurde Meister der Regionsoberliga der Handballregion Hannover-Weser-Leine. Eine Auszeichnung erhielt auch die männliche A-Jugend vom TV Eintracht Sehnde, die mit Trainerin Anna Marotzke und Trainer Christian Tepp im Handball die Meisterschale in der Landesliga Niedersachsen-Mitte errungen hatte. Und weil die Mannschaft Luftgewehr-Auflage des Schützenvereins Ilten von der Landesliga in die Verbandsliga aufgestiegen ist, wurde deren sportliche Leistung unter Trainer Jörg Saffe ebenfalls mit einer Urkunde honoriert.

Stadt ehrt Anna Marotzke für besondere Verdienste

Als Einzelperson erhielt Trainerin Marotzke eine Auszeichnung für besondere Verdienste um den Handball. Sie konnte mit der männlichen A-Jugend in den vergangenen vier Spielzeiten die Meisterschaften in der niedersächsischen Landesliga holen. „Die Trainer haben in diesen vier Jahren gewechselt, Anna Marotzke war die konstante Größe – und in den letzten fünf Jahren haben die A-Jugendlichen alle Heimspiele gewonnen“, betonte Sportausschussvorsitzender Sepehr Sardar Amiri in seiner Laudatio. Ehemann Florian Marotzke nahm stellvertretend für seine Frau den Blumenstrauß entgegen.

Laut Bürgermeister Kruse will die Stadt Sehnde in den Sommerferien – nach der langen Corona-Pause – den Sportbetrieb in den Hallen aufrechterhalten. Weil die Sportvereine durch die Pandemie Mitglieder verloren haben, unterstütze die Stadt sie mit Hygienemitteln im Wert von 39.000 Euro, erklärte Kruse. Die Kommune investiere auch in den Rasensport, indem sie die Pflege des Grüns mit 77.000 Euro finanziere und Jugendlichen in den Vereinen mit 18.000 Euro helfe.

Von Katerina Jarolim-Vormeier