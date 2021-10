Sehnde

Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Mitunter auch dann, wenn es wie im Streit zwischen Jägern aus Wehmingen und Wassel in Wahrheit um „Peanuts“ geht, wie ein beteiligter Landwirt bekennt. Die streitbaren Weidmänner aus den beiden Nachbardörfern in der Stadt Sehnde beharken sich aktuell vor Gericht um ein Jagdrevier. Dieses bringt im Jahr rund 1000 Euro Pacht ein, und ist noch stets gut für den Abschuss von ein, zwei stattlichen Böcken, die einem Grünrock dort pro Saison vor die Flinte laufen können.

Nicht zur Treibjagd in Wald und Flur, sondern im nüchtern wirkenden Gerichtssaal des Lehrter Amtsgerichts kamen in dieser Woche die Vorstände der beiden Jagdgenossenschaften zusammen: in der Rolle der Kläger Sören Heineke, Kai Skibba und Holger Ruhkopf aus Wehmingen und als Beklagter Dietrich Rahlves aus Wassel. Ein Gewehr hatte keiner der Jäger geschultert. Scharf zu schießen versuchten allenfalls deren jeweilige Rechtsbeistände – mit Paragrafen.

Jagdgenossenschaften übernehmen hoheitliche Aufgaben

Die Verhandlung am Amtsgericht in Lehrte war schneller wieder beendet, als die Beteiligten angenommen hatten. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Richter Uwe Bengsch machte kurzen Prozess. Eine Entscheidung in der Sache sei von ihm nicht zu erwarten. Jagdgenossenschaften seien nach dem Bundesjagdgesetz Körperschaften des öffentlichen Rechts. In ihren Jagdbezirken nähmen sie von Staats wegen hoheitliche Aufgaben wahr, als da wären die Fürsorgepflicht zum Erhalt des Wildbestands und die Durchsetzung tierschutzkonformen Jagens. Es gehe also nicht um privates Eigentum. Somit handle es sich auch nicht um einen Fall fürs Zivilgericht. Für öffentliches Recht seien allein die Verwaltungsgerichte zuständig. Er neige deshalb dazu, den Fall ans Verwaltungsgericht Hannover weiterzuleiten.

Klägeranwalt Ernst-August von der Wense aus dem mecklenburgischen Neustrelitz, Fachmann für Agrar- wie für Verwaltungsrecht, zeigte sich mehr als überrascht. Damit habe er nicht gerechnet, räumte er ein. Nach seiner Einschätzung seien sehr wohl Eigentumsrechte berührt, die der zivilrechtlichen Würdigung bedürften. Befremdlich fand von der Wense, dass der Amtsrichter seine Sicht auf den Fall erst in der Verhandlung offenbarte und den Parteien nicht schon vorab mitgeteilt hatte.

Lesen Sie auch Jäger wollen trotz Corona weiter jagen

Was Richter Bengsch zu der trockenen Erwiderung herausforderte, dass der Fachanwalt selber darauf hätte kommen können, wie sich das mit der Zuständigkeit verhalte. Der Richter räumte dem Anwalt drei Wochen Zeit ein, sich schriftlich zu äußern. Danach vertagte er die Verhandlung.

Die Wasseler, denen der frühere Landvolk-Geschäftsführer und Agrarfachanwalt Carl Dohme zur Seite steht, sehen sich in ihrer Rechtsauffassung bestärkt. Aus ihrer Sicht gibt es nichts zu deuteln daran, wem das Jagdrecht auf dem streitigen Areal Alter Wasseler Hagedorn zusteht – nämlich den Wasselern. Sie jagten dort schon seit Jahrhunderten, beteuert Landwirt und Jagdvorsteher Rahlves. Und sie täten es aktuell wieder, wie der von der Unteren Jagdbehörde bei der Region Hannover erst vor zwei Jahren genehmigte Pachtvertrag ausweise.

Früherer Grundstückstausch macht den Fall kompliziert

Eine von den Wehmingern veranlasste Rückabwicklung eines vor 60 Jahren auf Treu und Glauben vorgenommenen und ergo schriftlich nie fixierten Tauschs zweier Jagdgebiete nördlich und südlich des Mittellandkanals mache alles kompliziert, sagt Rahlves. Dazu gehöre auch die 1995 erfolgte Flurbereinigung, wonach ehemaliges Wasseler Land der Gemarkung Wehmingen zufiel, und so nun ins Grundbuch eingetragen ist. Dabei sei es recht einfach. Beide Jagdgenossenschaften hätten wieder ihre von Alters her angestammten Jagdgebiete – beides Filetstücke, wie man sie sich als Jäger nur wünschen könne. Doch die Wehminger beanspruchten wegen des Grundbucheintrags mittlerweile beide für sich.

Eine außergerichtliche Einigung der Landwirte ist gescheitert. Von der Wense schließt aus, dass man ohne Richterspruch noch übereinkommen könne. Sein Kollege Dohme, selbst ein passionierter Jäger, glaubt nicht an eine schnelle Lösung des am Ende teuren Rechtsstreits. Bis das Verwaltungsgericht zu einer Entscheidung kommt, könnten gut und gern zwei Jahre ins Land ziehen, hat er seinen Mandanten avisiert. Bis dahin schießen die Wasseler und die Wehminger weiter Böcke – jeder auf seinem Jagdgebiet.

Von Joachim Dege