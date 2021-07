Arpke

Eigentlich sollte Ursula Ewald-Klein am Freitag an der Grundschule Arpke Schulleiterin Kathrin Budenz im Unterricht vertreten. Das dachte sie zumindest. Umso größer war die Überraschung, als sich hinter der Schule im Hainhoop plötzlich alle 85 Kinder versammelten und der pädagogischen Mitarbeiterin ein Ständchen gaben.

Die Kinder verabschiedeten Ewald-Klein damit in den Ruhestand. Sie war in der Grundschule Arpke 14 Jahre lang als Vertretungskraft im Einsatz gewesen, wenn dort Lehrkräfte krank waren oder an Fortbildungen teilnahmen. „Sie ist immer spontan und zuverlässig für den Unterricht eingesprungen, man konnte morgens um 7 Uhr anrufen und um 8 Uhr war sie da“, berichtete Budenz.

Schüler dichten Schlager um

Ewald-Klein war von dem Überraschungslied sichtlich gerührt. Die Grundschüler hatten im Vorfeld mit ihrer Musiklehrerin den Kultschlager „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher umgedichtet. Vom Kollegium erhielt Ewald-Klein einen Gutschein für ein Gartencenter. Von sämtlichen Mitarbeitern und Kindern gab es zur Erinnerung ein Heft, in dem jede und jeder eine eigene Seite gestaltet hatte.

Von Katja Eggers