Lehrte

Bei einem Unfall am späten Freitagabend in Lehrte sind zwei junge Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes gegen 23.35 Uhr auf der Burgdorfer Straße in Richtung Aligse unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Ulmenallee und dem Zubringer auf die A2 aus Unachtsamkeit den Fahrer eines Leichtkraftrades übersah. Dieser wartete dort vor einer roten Ampel. Bei dem Zusammenstoß wurde der 16-Jährige Mopedfahrer leicht verletzt und vorsorglich in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Die Mercedesfahrerin erlitt einen leichten Schock, lehnte eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst aber ab. Anschließend verständigte die Polizei die Angehörigen der beiden Unfallbeteiligten. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 1500 Euro.

Von Oliver Kühn