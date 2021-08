Sehnde

Die Versuche zur Verschönerung und Belebung der Mittelstraße als zentrale Einkaufsmeile sind bislang mehr oder weniger gescheitert. Welche Ideen haben Sie für die Zukunft?

„Ein entscheidender Faktor zur Belebung der Mittelstraße wird die Neugestaltung des Ortszentrums um den Marktplatz mit Erhalt eines Standortes für den Edeka-Markt. Attraktivitätssteigernd sind moderne Verkaufsflächen sowie ein bürgerfreundlicher und klimaneutraler Verwaltungsneubau. Selbstverständlich müssen die Geschäfte mit einbezogen werden. Aktionen und Thementage der Geschäftsleute sind zu unterstützen. Grundsätzlich ist ein regelmäßiger Austausch anzustreben.“

Andrea Gaedecke, SPD

„Die Mittelstraße wird mit bislang versuchten kosmetischen Maßnahmen keine Wiederbelebung erfahren. Sie als Zentrum zu erhalten und zu entwickeln, geht nur mit Anwohnern und Gewerbetreibenden. Anstatt die Breite Straße zur Fahrradstraße zu machen und damit in der Mittelstraße ansässiges Gewerbe zusätzlich einzuschränken, sollte die Mittelstraße zur Fahrradstraße werden. Dies ist kostengünstiger und einen Versuch wert, zumal sie faktisch parallel zur Breiten Straße läuft.“

Klaus Hoffmann, CDU

„Es erscheint nicht sehr wahrscheinlich, dass die Mittelstraße wieder eine zentrale Einkaufsmeile wird. Das Einkaufsverhalten hat sich sehr stark in Richtung Online Einkauf verändert. Die Versorgung der Grundbedürfnisse wird eine Chance haben. Hier müssten wir eine ausgewogene Mischung aus Wohnen, Shoppen, Erholung und Erlebnis Raum schaffen. Dementsprechend müsste das Umfeld mit mehr Grün hergestellt werden.“

Jana Bertram, Bündnis 90/Die Grünen

„Die Zahlen zu Kaufkraft und Einzelhandel für Sehnde sind katastrophal. Die Einzelhandelskaufkraft liegt mit 6000 Euro knapp unter dem Regionsdurchschnitt. Der Einzelhandelsumsatz bleibt mit 3234 Euro deutlich unter den 5840 Euro im Regionsdurchschnitt. Der Rat muss sich Gedanken machen, warum Sehnder anderswo einkaufen. Vielleicht bietet die Neugestaltung des Marktplatzes und neues Rathaus die Chance, einen Mittelpunkt zu schaffen, den die Menschen gerne aufsuchen.“

Carsten Germis, FDP

„Mit der geplanten „Neuen Mitte“ soll der heutige EDEKA-Markt in Richtung Lidl verschoben werden und die Mittelstraße droht weiter an Bedeutung zu verlieren. Tendenziell besser wäre eine Erweiterung des Edeka-Marktes in den bereits leerstehenden Geschäftsräumen des Gebäudes sowie zusätzliche Parkmöglichkeiten nur zu Einkaufszwecken am Karl-Backhaus Ring. Die wirtschaftliche Basis der Mittelstraße muss gestärkt werden, nur dann haben Geschäftsansiedlungen eine Chance.“

Siegfried Reichert, AfD

„Eine radikale Umgestaltung des Marktplatzes und Umfeld bietet Chancen für ein neues, attraktives Zentrum der Stadt. Impulsgeber kann der Neubau des Rathauses an der Mittelstraße sein. Dazu: Ein kulturelles Zentrum mit Angeboten für Jugendliche und Senioren, auch abends. Womit die neue Mitte jenseits der Öffnung von Handel und Behörden lebendig wäre. Auch sollte großzügig entpflastert und begrünt werden. Davon würde die Mittelstraße insgesamt profitieren.“

Peter Pohlmann, Die Linke

Von Nina Andresen