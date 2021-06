Höver

Die Mitglieder der SPD in Höver haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im September nominiert. Die Sozialdemokraten schicken zwölf Bewerber ins Rennen: Nils Bednarz, Uwe Eichelkraut, Markus Angermann, Ulrike Schnelle, Florian Menklein, Kevin Otte, Fidelia Siegismund, Sascha Liebhold, Christoph Schemschat, Olaf Domeier, Anastasia Siegismund und Ilka Binkowski. Als Spitzenkandidat tritt der Industriekaufmann Christoph Schemschat an, der sein Amt als Ortsbürgermeister verteidigen möchte.

Mitte Juli wollen die Höveraner nach Angaben ihres Vorsitzenden und Fraktionssprechers Eichelkraut mit verschiedenen Aktionen richtig in den Wahlkampf einsteigen. Themen sind etwa den Durchgangsverkehr zu verringern, Lärmschutz an der B65, Krippen- und Kitaplätze auf die Einwohnerentwicklung anzupassen und eine informelle Kommunikationsplattform für Höver zu schaffen, so wie es sie in Ilten schon gibt.

Außerdem fordert die SPD, „die Gesundheit und die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner Hövers nicht durch bestehende und neu anzusiedelnde Gewerbebetriebe zu beeinträchtigen“ – eine Anspielung auf das umstrittene Gewerbegebiet Sehnde-Ost, das viele wegen der nahen Autobahn lieber in Höver angesiedelt sähen.

Von Oliver Kühn