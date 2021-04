Köthenwald

Das Interesse an Ausbildungen in Pflegeberufen steigt. Das beweist der große Andrang auf die Ausbildungsstellen beim Klinikum Wahrendorff. 25 neue Auszubildende konnte die Klinik jetzt einstellen.

Damit ist die Azubi-Klasse für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner voll belegt. Pflegeberufe lägen wieder im Trend, sagt Katrin Rother, Geschäftsführerin der Akademie für Pflege und Soziales (APS) vom Klinikum Wahrendorf. „Ausbildungsinteressierte suchen verstärkt Berufe, die menschlich und sozial ausgerichtet sind und zusätzlich eine sichere Perspektive bieten“, so Rother.

Berufsbild ermöglicht vielfältigen Einsatz

Die APS-Akademie kümmert sich im Klinikum Wahrendorff nicht nur um Ausbildungen, sondern ist auch für Fort- und Weiterbildungen zuständig. Laut Rother ist es die dritte Azubi-Klasse, die eine sogenannte generalistische Pflegeausbildung bei der Akademie absolviert. Das Berufsbild sei 2020 neu ausgerichtet worden. Es ermögliche nun einen fachlichen Einsatz in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Drei Jahre werde den Auszubildenden dabei Fachwissen in Medizin und Pflege vermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums Wahrendorff dazu. Weiter gehörten auch Themen wie die richtige Kommunikation mit Patienten und Bewohnern zur Ausbildung.

Neben einer theoretischen Ausbildung durchlaufen die Lehrlinge auch einen praktischen Teil. Diesen werden acht Azubis bei der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft absolvieren – 17 Lehrlinge gehen ins Klinikum Wahrendorff. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dort die psychiatrische Pflege, die Ausbildung sei auf Vielfalt spezialisiert. „Dabei ist es gut, dass sich auch immer mehr Männer für den Pflegeberuf entscheiden“, so Rother. Auch fänden immer wieder Quereinsteiger aus anderen Berufen und Menschen aus verschiedensten Ländern in der Arbeit mit Menschen ihre Berufung.

Ausbildung in Corona-Pandemie auch mit Homeschooling

Rother und ihre Kolleginnen und Kollegen begrüßten jetzt jede Schülerin und jeden Schüler im 15-Minuten-Takt einzeln mit einer Blume. Auch in schwierigen Corona-Zeiten werde man eine verlässliche Ausbildung garantieren, versprach Rother den Lehrlingen. „Gemeinsam werden wir die Ausbildung flexibel gestalten“. Wenn kein Präsenzunterricht möglich sei, mache digitales Homeschooling ein sicheres Lernen möglich.

Eine weitere Ausbildungsklasse soll im August starten. Wer sich für eine Ausbildung in einem Pflegeberuf interessiert, kann sich bei der APS-Akademie des Klinikum Wahrendorff auf www.aps-hannover.de informieren. Laut Rother sind noch Plätze frei.

Von Patricia Oswald-Kipper