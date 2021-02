Ilten

Wilfried Brauns ist traurig. Vor ihm liegt eine tote Schleiereule, und Brauns kennt das Tier. Als Mitglied der Ortsgruppe des Sehnder Naturschutzbundes (Nabu) hat er die Eule am 13. September 2019 eigenhändig in Klein Lobke beringt. Vor ein paar Tagen erreichte ihn dann der Anruf einer Dame aus Ilten. Sie hatte das Tier auf ihrer Terrasse gefunden – es lag auf dem Rücken und atmete schwer. Aber als Brauns eintraf, war die Eule bereits tot. „So ein schönes Tier, das bricht einem wirklich das Herz“, sagt Brauns erschüttert.

Die tote Schleiereule lag auf einer Terrasse in Ilten. Quelle: privat

Dass der Vogel zuvor gegen die große Fensterscheibe des Hauses geflogen ist – die Anruferin war sich sicher, dass sie den Aufprall gehört hatte –, schließt der Schleiereulenexperte aber aus. Brauns geht eher davon aus, dass die Eule verhungert ist, weil sie durch den heftigen Wintereinbruch keine Nahrung mehr gefunden hat. „Eulen können zwar Mäuse durch den Schnee bis zu zehn Zentimeter Tiefe orten, aber derzeit ist der Schnee dafür viel zu hoch“, erläutert Brauns.

Hälfte der Jungtiere überlebt nicht

Der Naturschützer hat die Eule anschließend abgetastet. Denn wenn das Tier eine Maus verschlungen hätte, könnte man das unter dem Brustbein fühlen. „Aber da waren nur noch Haut und Knochen“, berichtet Brauns. Dass die Schleiereulen irgendwann keine Nahrung mehr finden, hatte der Nabu bereits befürchtet. Bisher seien die Winter wegen des Klimawandels zwar immer milder geworden, den Eulen gehe dennoch zunehmend das Futter aus. Denn während die Tiere in der Vergangenheit auch häufig Mäuse in Scheunen fanden, in denen im Winter Getreide und Stroh gelagert wurden, müssten sie jetzt zunehmend draußen ihr Futter finden. Deshalb würden bereits mehr als die Hälfte der Jungtiere das erste Jahr nach dem Schlüpfen nicht überleben.

Weil sich die Schleiereule anders als etwa Eulenarten wie Uhu und Waldkauz ausschließlich von Mäusen ernährt, ist ihre Population stark von den Nagern abhängig. „Je mehr Mäuse, desto mehr Schleiereulen“, sagt Brauns. 2019 sei zum Beispiel ein absolutes Mäusejahr gewesen, auch das vergangene Jahr war noch relativ gut – das spiegelte sich auch in der Zahl der Schleiereulen wider. Sie brüteten in Ahlten, Bilm, Wassel, Immensen, Klein Lobke, Gretenberg und Evern. Brauns zählte im Vorjahr an den sieben Orten insgesamt mehr als 30 Schleiereulen. „Der Bestand hatte sich insgesamt gut erholt“, sagt der Tierfreund.

Tote Eule stammt aus Zweitbrut

Die Eule war am 13. September 2019 von Wilfried Brauns persönlich beringt worden und stammt aus einer Zweitbrut. Quelle: privat

Die tote Eule aus Ilten stammt sogar aus einer Zweitbrut. Das Eulenpaar hatte erstmals im Mai oder Juni gebrütet und wegen des guten Nahrungsangebotes auch noch einmal im September. Mit Blick auf die extreme Wetterlage geht der Nabu nun aber davon aus, dass der Bestand der Schleiereulen erheblich einbrechen wird. 1978 hat es laut Brauns einen ähnlich harten Winter gegeben. Damals blieben nur zwei Brutpaare über, die restlichen starben. Ob die tote Schleiereule aus Ilten bisher die einzige ist, die dem Extremwinter zum Opfer gefallen ist, kann Brauns nicht genau sagen: „Nicht jeder, der eine tote Eule gefunden hat, meldet sich bei uns.“

Schleiereule frisst bis zu acht Mäuse in einer Nacht

Um den Eulen mehr Nahrung anzubieten, hatte der Nabu in der Vergangenheit in Scheunen Zinkwannen mit lebenden Mäusen aufgestellt. Das ist laut Brauns jedoch sehr aufwendig und auch teuer gewesen – die Mäuse mussten gekauft werden. Benötigt würden zudem sehr viele Mäuse: Denn allein in einer Nacht frisst eine Schleiereule sieben bis acht Mäuse, für ihre Brut benötigen die Tiere pro Nacht sogar 20 bis 30 der Nager.

Vor allem junge Schleiereulen leiden unter dem Nahrungsmangel. Quelle: Peter Urban (Archiv)

Brauns geht zudem davon aus, dass die Schleiereulen wegen des heftigen Wintereinbruchs und der fehlenden Nahrung auch später mit der Balz und folglich auch später mit dem Brüten beginnen werden. Er hofft deshalb, dass der extreme Winter eine Ausnahme bleibt.

Von Katja Eggers