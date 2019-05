Beim HAZ-Forum zur Bürgermeisterwahl in Sehnde am Montag, 6. Mai, stellen sich Amtsinhaber Carl Jürgen Lehrke (CDU) und Herausforderer Olaf Kruse (SPD) den Fragen der Leser. Beginn ist um 19 Uhr im Forum der KGS-Sehnde, Am Papenholz 11. Der Eintritt ist frei.