Jahresrückblick: Das war 2020 in Sehnde los

Sehnde

Dieses Jahr prägt sich den Sehndern ein – wegen der Corona-Pandemie, die alle Bereiche der Stadtgesellschaft betrifft. Und doch: Jenseits von Absagen und Schließungen entwickelt sich die Stadt, dank ihrer Menschen. Ein Blick zurück auf ein spannendes Jahr 2020.

Ein Virus verändert das Leben in der Stadt

Corona-Pandemie: Was auch sonst sollte das Wort des Jahres sein? So hat es die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) entschieden, weil das Wort das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben des Jahres abbildet. Und all das kann auch Sehnde bieten: Das Rathaus ist seit dem ersten Lockdown (übrigens Platz zwei der Sprachforscher) im Frühjahr verschlossen, und wer rein will, muss klingeln oder vorher online einen Termin vereinbaren. Dann war der Bürgermeister selbst am Coronavirus erkrankt, es gab Massentests vor dem Rathaus, und regelmäßig tagt ein Krisenstab.

Anzeige

Auch der Begriff Digitalisierung erfährt eine ganz neue Bedeutung und Dringlichkeit. Die Kooperative Gesamtschule ( KGS) etwa musste nach Corona-Infektionen wiederholt Schüler und Lehrer in Quarantäne schicken – doch beim Homeschooling haperte es immer wieder, weil die Ausstattung zu wünschen übrig ließ. In der Politik sind viele Sitzungen ausgefallen, erstmals musste im Oktober sogar eine Ratssitzung abgesagt werden. Für Videokonferenzen fehlt die technische Ausstattung.

Apropos abgesagt: Auch das könnte zum Wort des Jahres taugen. Teils war das gesellschaftliche Leben zum Stillstand gekommen. Keine Sportlerehrung mit Applaus und Blitzlicht, der Vereinssport am Boden, der Kulturverein im Ausfallmodus und die Kirchen im Dauerstress, um wenigstens coronakonforme Gottesdienste möglich zu machen.

Unternehmen bitten um Stundung

Und wirtschaftlich? Viele Sehnder Unternehmen mussten um Stundung ihrer Gewerbesteuer bitten. Gastronomen versuchen, mit Liefer- und Abholservice zu überleben, Betriebe wissen nicht, wie sie an Auszubildende herankommen, und Schüler nicht, wo sie noch ein Praktikum finden können. Der erste digitale Ausbilderstammtisch war ein Versuch, den Kontakt nicht ganz abreißen zu lassen.

Im Schatten der Corona-Pandemie gab es aber auch andere Neuerungen. An die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und unerwartete Knöllchen werden sich die Sehnder Autofahrer sicherlich noch gewöhnen müssen. Dafür werden Anwohner für eine Grunderneuerung der Straße vor ihrer Haustür nicht mehr so tief in die Tasche greifen müssen. Grundstückseigentümer und Immobilienbesitzer nach der Erhöhung der Grundsteuer dagegen schon.

Menschen des Jahres 2020

Regionspräsident Hauke Jagau ehrt Brigitte Thomas. Quelle: Ines Schiermann

Brigitte Thomas ist im September mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die 77-jährige Sehnderin engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich im sozialen Bereich – vor allem für den Sozialverband Deutschland (SoVD).

Mit Kettensäge und Schutzhelm: Balletttänzer Ahmed Ezzat fällt jetzt Bäume. Quelle: Katja Eggers

Ahmed Ezzat erfindet sich in der Corona-Krise neu. Weil der Balletttänzer und Tanzlehrer wegen der Pandemie seine Tanzschule schließen musste, hat der Ägypter sein Hobby zum Beruf gemacht: Er arbeitet nun als Baumkletterer.

Erhard Niemann bedankt sich bei Sabine Kramann mit einem Blumenstrauß für die gute Zusammenarbeit. Quelle: privat

Sabine Kramann verabschiedet sich nach 27 Jahren bei der Stadt Sehnde in den Ruhestand. Sie organisierte viele Jahre den Ferienpass, schulte Senioren in Selbstverteidigung und setzte zudem viele kreative Projekte um.

Zitat des Jahres 2020

„Für mich habe ich das Gender-Sternchen verinnerlicht, das ist ein sachgerechter Umgang mit allen Menschen.“ – Bürgermeister Olaf Kruse

Rethmar bekommt ein Fachwerkdorf

Monika Erichsen, Mitarbeiterin der Verwaltung Schloss Rethmar, steht genau dort, wo später einmal die Dorfmitte des geplanten Fachwerkdorfes sein soll. Quelle: Katja Eggers

Sehnde wächst weiter: In Rethmar entsteht derzeit ein Neubaugebiet. Ein Teil davon soll mit Fachwerkhäusern bebaut werden. Der Ort bekommt zudem einen Nahversorger. Edeka gab kürzlich bekannt, 2022 einen Markt zu eröffnen.

Stadt investiert 18,6 Millionen Euro

So soll der neue Hallenkomplex an der Chausseestraße aussehen. Quelle: Schulitz Architekten

Start für Sehndes teuerstes Bauprojekt: Zwei Sporthallen werden derzeit für 18,6 Millionen Euro an der Chausseestraße errichtet. Und: Die Anbauten an die Kooperative Gesamtschule und an die Grundschule Höver wurden dieses Jahr fertiggestellt.

Messebauunternehmen erfindet sich neu

Tim Karußeit steht im Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände Hannover - seine Firma hat die Trennwände gebaut. Quelle: Jonas Wresch

Notkliniken statt Messestände: Als wegen der Pandemie die Aufträge wegbrechen, erfindet Firmenchef Tim Karußeit das Unternehmen Hoffmann kurzerhand neu. Beim Aufbau des Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände errichtet die Firma aus Höver die Trennwände.

Der Ortsbrandmeister vertritt den Nikolaus

Sehndes Ortsbrandmeister Sven Grabbe liefert eine Nikolaustüte ab. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Keine traditionellen Weihnachtsmärkte, keine Christmas-Party in der Kernstadt, keine Kunsthandwerkermärkte – die Vorweihnachtszeit in Sehnde ist in diesem Jahr beinahe genauso grau und trist wie das Wetter. Gut, dass wenigstens die Feuerwehr Nikolaus spielt und mit ihrem roten Auto 60 Kinder an der Haustür überrascht.

Von Oliver Kühn und Patricia Oswald-Kipper