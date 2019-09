Iltener Künstlerin will mit Lehrtern ein Gemeinschaftskunstwerk schaffen

Ilten/Lehrte

Die Feuerwehr steuerte ein Stück Löschschlauch bei, das TVE Blasorchester Musiknoten, und das Deutsche Rote Kreuz war mit einem roten Herz vertreten: Beim Sehnder Generationentag ist im Juli ein farbenfrohes Gemeinschaftskunstwerk entstanden. Nun sollen auch die Lehrter gemeinsam eine Leinwand gestalten – das wünscht sich die Künstlerin Heike Klar aus Ilten, die die Idee zu der besonderen Aktion gehabt hat.

Mit einem Gemeinschaftskunstwerk möchte sie nun die Lehrter Straßengalerie beim verkaufsoffenen Sonntag am 29. September bereichern. Mit ganz alltäglichen Haushaltsgegenständen, wie Backförmchen, Zahnstochern, alten Kreditkarten, Luftpolsterfolie und Fingern sollen Besucher dann ab 12 Uhr im Modehaus best labels im Neuen Zentrum malen. Die Ausarbeitung und den Feinschliff übernimmt Klar dann wie auch schon beim vorherigen Gemeinschaftskunstwerk nachträglich in ihrem Atelier Das Himmlische in Ilten. Das fertige Kunstwerk des verkaufsoffenen Lehrter Sonntags soll nach der Straßengalerie dann bei best labels bewundert werden können.

Ein Geschenk für die Stadt Sehnde

In der Straßengalerie selbst ist Klar im Schaufenster des Modehauses mit Werken von Kindern aus ihrem Kunstkurs vertreten. Unter dem Titel „Nature Walk – Spaziergang durch die Natur“ sind dort noch bis zum 27. Oktober Bilder, Skulpturen und Installationen zu sehen.

Das erste Gemeinschaftskunstwerk hatte Klar seinerzeit der Stadt geschenkt. Sehndes Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke hatte die Aktion besonders gewürdigt und zugesagt, dafür einen schönen Platz im Sehnder Rathaus zu finden.

Von Katja Eggers