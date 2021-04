Ilten soll eigene Homepage bekommen

Ilten

Lange Zeit hatte sie ein Iltener Bürger in Privatbesitz – jetzt hat ihm der Schützenverein Ilten die Domain Ilten.de abgekauft und will mit Beteiligung von Ortsrat, Vereinen und Verbänden eine professionelle Internetseite sozusagen als Dorfhomepage entwickeln. Die Website könnte Nachfolger des inzwischen eingeschlafenen Projekts „Dorffunk“ sein, der ein ähnliches Ziel verfolgte. Dafür werden am 4. Mai zwei Digital-Workshops angeboten, bei denen sich auch weitere Interessierte beteiligen können. Der Plan ist ehrgeizig: Rund 19.000 Euro kalkuliert Schützenchef Carsten Elges für die Umsetzung ein. Dafür sollen nun Fördertöpfe angezapft werden.

Zweitgrößter Ort ohne Internetauftritt

„Ilten ist mit rund 5000 Einwohnern nach der Kernstadt die größte Ortschaft in der Stadt, besitzt aber keine eigene Website“, nennt Elges als Motivation für das Projekt. Die Domain habe man für eine dreistellige Summe erwerben können. Nun soll dafür von einem Team eine Konzeption erarbeitet werden, eine professionelle Agentur entwickelt dann die Homepage.

Damit könnte die Seite Nachfolger für das inzwischen beendete Projekt „Dorffunk“ werden, das ebenfalls mit Website und App ein stärkeres Miteinander bringen und die Kommunikation zwischen Bürgern, Vereinen, Geschäftsleuten und Kommunalpolitikern fördern sollte.

Projekt Dorffunk wäre zu teuer geworden Von der Öffentlichkeit unbemerkt ist das Projekt „Dorffunk Ilten“ eingestellt worden. Diesen wollte der Ortsrat vor eineinhalb Jahren initiieren, um das Miteinander und die Kommunikation etwa zwischen Bürgern, Vereinen und Kommunalpolitikern zu fördern. 1500 Euro hatte das Gremium zum Start bereitgestellt, doch eine erste Version lief nur ein halbes Jahr, wie Bernhard Helmdorf bedauert. Das SPD-Ortsratsmitglied hatte sich darum federführend gekümmert. „Das Projekt war der Mehrheit zu aufwendig und zu teuer, es gab kaum Interessierte und war redaktionell nicht mehr zu schaffen.“ Das bestätigt auch Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse. Die vom Fraunhofer-Institut zur Verfügung gestellte App hätte jedes weitere Jahr 1500 Euro gekostet. „Und vom Ortsrat wäre eine Betreuung auch nicht zu leisten gewesen.“ Die neu geplante Homepage als Nachfolger für den Dorffunk sei eine gute Sache, weil sie von Experten begleitet werde. Auch Helmdorf sieht den Neuanfang wohlwollend, wie er sagt. Wenn er gefragt werde, wolle er das Projekt auch unterstützen und seine gesammelten Erfahrungen mit dem Dorffunk einbringen. Dabei sei das Ziel ursprünglich gewesen, nicht nur Informationen zu verbreiten, sondern die App mit der Internetseite zu verbinden, sodass man etwa gemeinsame Whatsapp-Gruppen bilden, Veranstaltungsräume buchen oder Formulare vom Bürgerbüro herunterladen könnte. Spannend werde die Frage, was man auf der geplanten Website veröffentlichen dürfe und wie man etwa mit dem Urheberrecht umgehe.

Zum Team gehören außer Elges noch Marion Ahnert vom MTV Ilten, Andreas Heinen vom Ortsrat, Saskia Piel vom SV Ilten, die passenderweise einen Studienabschluss in Medienmanagement hat, der 17-jährige KGS-Schüler Jonas Grewe, der bereits die Website sport-engagement.de für die Gewinnung von Ehrenamtlichen gestaltet hat sowie informell die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin der Stadt.

Auch Bürgerapp in Planung

Zusätzlich ist die Entwicklung einer „BürgerApp“ geplant, die eng mit der Domain Ilten.de, aber je nach Interesse auch mit Internet-Präsenzen der örtlichen Vereine und Gewerbetreibenden sowie der Stadt verknüpft werden soll. „Darüber sollen aber nicht allein die Mitglieder des Schützenvereins entscheiden, dieses Thema geht alle Iltenerinnen und Iltener an“, lädt Elges zur Mitarbeit ein.

Die Entwicklungskosten durch eine Softwarefirma beziffert Elges mit etwa 6000 Euro für die Homepage und 5000 Euro für die Bürgerapp. Weitere 1000 Euro sind für die Organisation der Workshops fällig, dazu kommen weitere Mittel etwa für die Moderation der Veranstaltungen. „Unsere Vereinskasse darf das aber nicht belasten, das muss komplett über Fördermittel gehen“, betont Elges. Man wolle etwa Anträge bei der Aktion Mensch und der Kulturförderung der Sparkasse stellen. Ein Crowdfunding-Projekt für eine Website, die niemand kenne, habe man dagegen als wenig zielführend erachtet.

Zwei Workshops für Interessierte

Als Auftakt sind zwei Workshops als Online-Veranstaltung mit dem Programm Zoom geplant. Der erste ist bereits am Dienstag, 4. Mai, ab 19 Uhr. Als Moderatoren wechseln sich Dirk Forke von der S+S SoftwarePartner GmbH und Schützenchef Elges ab. Wer Iltens Internet-Präsenz mitgestalten möchte, kann sich bis zum 2. Mai mit einer Textnachricht bei Carsten Elges unter Telefon (01 77) 2 95 11 39 oder per E-Mail an tscelges@t-online.de melden. Um den Link für den ersten Workshop zu erhalten, ist die Angabe des Namens sowie möglichst einer E-Mail-Adresse erforderlich.

Von Oliver Kühn