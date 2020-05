Gottesdienste: Einige Gemeinden in Sehnde halten sich noch zurück

Sehnde

Die Kirchengemeinde Bolzum ist am vergangenen Wochenende die erste gewesen, die nach der Corona-Zwangspause wieder einen Gottesdienst in der St.-Nicolai-Kirche gefeiert hat. An diesem Sonntag ist nun St. Michael in Wehmingen an der Reihe, und auch die Katholiken in Sehnde veranstalten ab dem Wochenende wieder Messen – doch andere Kirchengemeinden halten sich noch zurück.

Die Kirchengemeinden Sehnde-Haimar-Rethmar beginnen mit Gottesdiensten voraussichtlich am Himmelfahrtstag, die Kirchengemeinde Ilten-Bilm-Höver sogar erst wieder am Pfingstsonntag. Superintendentin Sabine Preuschoff hatte den 18 Gemeinden des Kirchenkreises Burgdorf freigestellt, ob und wann sie wieder Gottesdienste veranstalten.

In Bolzum habe man gute Erfahrungen gemacht, sagt Pastorin Katrin Frölich. Rund 25 Gläubige seien erschienen – damit war die kleine Kirche aufgrund der Abstandsregeln voll besetzt. Normalerweise habe man nur 18 Corona-Plätze, doch weil einige aus einem gemeinsamen Haushalt erschienen waren, habe man mehr hereinlassen können. Eine Familie habe man sogar abweisen müssen, bedauert die Pastorin. „Ich war überrascht über die Resonanz und hätte mit weniger gerechnet.“

Wiedersehensfreude überwiegt

Auch wenn man einzeln auf seinen Stühlen gesessen habe, Mund-Nasen-Schutz tragen musste und auch nicht gemeinsam singen, sondern nur der Musik lauschen konnte, sei die Atmosphäre sehr gut gewesen. „Viele Menschen waren zwar ein wenig besorgt, aber die Freude, sich wiederzusehen, hat überwogen“, sagt Frölich. Auch wenn der eine oder andere Klönschnack gefehlt habe. Ein großer Aufwand sei die Vorbereitung nicht gewesen, weil die Kirche bestuhlt ist und man so schnell die belegbaren Plätze ausweisen konnte. Zudem seien die Besucher vorher in die Regeln eingewiesen worden, die die Küsterin überwachte. „Das lief alles sehr diszipliniert“, lobt die Pastorin.

Jeder vorgesehene Platz wird mit einem grünen Zettel markiert, zudem liegen die Texte für die Musik aus - zum Mitlesen, denn gesungen werden darf nicht. Quelle: Oliver Kühn

In St. Michael in Wehmingen beginnt der Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr. Am Donnerstag haben der Kirchenvorstandsvorsitzende Horsts Bunge und Pastorin Frölich bereits alles vorbereitet – und vor allem mit dem Zollstock die Abstände gemessen. „Das ist Kirche geometrisch gedacht“, sagt Bunge mit einem Augenzwinkern. 20 bis 25 Besucher können nun auf Stühlen in dem Gotteshaus Platz nehmen – normalerweise passen dort 110 hinein.

Die Kirchengemeinden Sehnde-Haimar-Rethmar werden voraussichtlich ab Himmelfahrt wieder regelmäßig Gottesdienste anbieten. In welcher Form, sei noch nicht geklärt, sagt Pastorin Damaris Frehrking. Bis dahin gelte weiterhin, dass alle Kirchen und Kapellen sonntags um 10 Uhr öffnen, in Sehnde auch um 15 Uhr. Die Kapelle in Evern öffnet täglich um 18 Uhr. Auf den Websites kirche-sehnde.de und kirche-haimar-rethmar.de wird dafür jeden Sonntag ein Podcast mit aktuellen Nachrichten eingestellt, zudem ist Frehrking von Montag bis Sonnabend jeden Morgen um 7.50 mit der Morgenandacht auf NDR Kultur zu hören.

Ilten beginnt Pfingstsonntag Open-Air

Die Kirchengemeinde Ilten-Bilm-Höver, die derzeit nur Andachten im Internet anbietet, hält ihren ersten Gottesdienst erst wieder am Pfingstsonntag, 31. Mai, ab – und zwar Open-Air vor der Barockkirche Ilten. „Drinnen wäre der Aufwand zu groß“, sagt Kirchenvorsteher Sievert Herms. Das Rein- und Rausgehen sei bei nur einem Eingang zu unsicher, es müssten Spender für Händedesinfektion sowie Schilder aufgestellt und Plätze beschriftet sowie Namen und Telefonnummern von Besuchern aufgeschrieben werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können – was mangels Personal nicht zu leisten sei.

Auch der Denkmalschutz müsse beachtet werden: Klebeband etwa dürfte nicht auf dem historischen Sandsteinboden verlegt und Kirchenbänke nicht mit herkömmlichen, Alkohol enthaltenden Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

Am Eingang steht Desinfektionsspray bereit – und die Kollekte wird nicht persönlich eingesammelt, sondern in einen Korb gelegt. Quelle: Oliver Kühn

Ab Pfingsten wolle man dann aber alle 14 Tage einen Gottesdienst feiern und dabei auch die Kapellen in Bilm und Höver einbeziehen, etwa auf dem Kirchplatz in Bilm. „Die Gottesdienste dort werden gut angenommen“, sagt Herms. Zudem wolle man ab dem 6. Juni nach dem bereits eingeführten Läuten um 18 Uhr an drei Tagen in der Woche – geplant sind Montag, Mittwoch und Freitag – die Barockkirche und die beiden Kapellen für ein kurzes stilles Gebet öffnen. Offen sei dagegen noch, ob die traditionelle Sommerkirche ab Juli in den Sommerferien stattfinden könne. „Ob diese wegen Corona möglich ist, müssen wir abwarten“, sagt Herms.

Katholiken feiern wieder ihre Messe

Die katholische Gemeinde startet am Wochenende wieder in ihren normalen Gottesdienstplan. Den Auftakt macht am Sonnabend, 16. Mai, um 18 Uhr die Vorabendmesse in St. Josef in Bolzum. Am Sonntag, 17. Mai, um 9 Uhr wird die Messe in der Gemeinde St. Maria in Sehnde gefeiert. Die Anzahl der Besucher wird allerdings begrenzt: in St. Josef auf 20 Personen, in St. Maria auf 30 Gläubige.

Auflagen gelten in allen Gotteshäusern Ob Gottesdienste der evangelischen Christen oder Messen der Katholiken: Die Landeskirche Hannover und das Bistum Hildesheim haben in Handlungsempfehlungen für ihre Gemeinden zum Umgang mit der Corona-Pandemie nahezu identische Anweisungen herausgegeben. So sollen die Gottesdienst kürzer sein als früher und nur etwa eine halbe Stunde dauern. Zudem ist eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Person vorgeschrieben. Die Kirchen wurden ausgemessen und die Sitzordnungen so gestaltet, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht unterschritten wird. Nur Familien und Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, dürfen zusammensitzen. Darüber hinaus sollten alle Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, in Wehmingen werden einige vorgehalten, sollte jemand seine vergessen. Am Eingang stehen Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher bereit. Auch auf das gemeinsame Singen wird in den Gotteshäusern verzichtet, und die Emporen sind für Gäste gesperrt. Nach dem Gottesdienst soll eine Reihe nach der anderen die Kirche verlassen, auch draußen wird den Besuchern empfohlen, Abstand zu halten und keine Grüppchen zu bilden.

Von Oliver Kühn