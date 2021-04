Gretenberg/Rethmar/Sehnde

Der hannoversche Telekommunikationsanbieter HTP kommt seinem Ziel, bis Ende nächsten Jahres alle 10.000 Sehnder Haushalte mit schnellen Glasfaseranschlüssen zu versorgen, immer näher. Nach Evern und Haimar in der vergangenen Woche haben nun auch die Ortschaften Gretenberg und Rethmar die 40-Prozent-Hürde an Haushalten noch vor Fristende übersprungen. Die Vermarktung läuft noch bis in den Mai, und in den nächsten Tagen beginnt diese zusätzlich im Kernort Sehnde.

HTP werde in Gretenberg und Rethmar Glasfaser bis in die Häuser verlegen, sofern die Eigentümer einen Glasfaser-Hausanschluss beauftragt haben, kündigt Sprecherin Kathrin Mackensen an. Bei Vertragsabschluss ist der Glasfaserhausanschluss auf einer Verlegelänge bis zu 20 Metern auf dem privaten Grundstück kostenlos. Falls dies noch nicht geschehen sei, sei in beiden Orten aber auch noch etwas Zeit. Die Frist endet in Rethmar am 12. Mai und in Gretenberg sogar erst am 27. Mai. „Das ist ein tolles Ergebnis für unsere Ortsteile“, freut sich Bürgermeister Olaf Kruse. „Ich bin gespannt, wie schnell Sehnde die 40 Prozent erreichen wird.“

Vermarktung in Sehnde startet

HTP will in den nächsten Tagen mit der Vermarktung der Glasfaseranschlüsse im Kernort Sehnde beginnen, dem mit rund 10.000 Bewohnern größten Stadtteil. Bestandskunden werde man telefonisch über die Chance informieren, zur Glasfaser-Infrastruktur zu wechseln, kündigt Mackensen an. Zudem würde an alle Haushalte Informationsmaterial verteilt. Die Frist endet am 9. Juli. Anfang nächsten Jahres will das Unternehmen mit der Vermarktung in Ilten, Köthenwald, Höver, Wassel und Klein Lobke starten. „Im Moment gehen wir davon aus, dass der Zeitplan eingehalten werden kann“, signalisiert Mackensen.

Lesen Sie auch: Glasfaserausbau: Darum setzt HTP jetzt Drohnen ein

Allerdings hänge dies auch von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Denn ihr Unternehmen habe festgestellt, dass persönliche Beratungen und Vor-Ort-Termine mit den Hauseigentümern derzeit deutlich schwieriger durchzuführen seien. Im Internet auf htp.net/glasfaser/sehnde hat das Unternehmen weitere Informationen veröffentlicht, darunter auch einen Film, der das Vorgehen beim Ausbau zeigt.

Beratertage unter Corona-Regeln

Darüber hinaus will der Kommunikationsdienstleister auch wieder Beratertage anbieten – coronakonform. Im vergangenen Jahr hatte HTP entsprechende Veranstaltungen im Westen Sehndes wegen der Pandemie teils absagen müssen, so wie etwa in Wehmingen. Die Akquise war darauf vorübergehend ins Stocken geraten. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln könnten dabei offene Fragen geklärt und bei Interesse auch gleich Aufträge erteilt werden.

Die Beratertage finden im Sitzungszimmer im Anbau des Rathauses Sehnde, Eingang Nordstraße 19, an folgenden Tagen und Uhrzeiten statt: Am 21. und 22. April jeweils von 15 bis 19 Uhr, am 23. April von 12 bis 17 Uhr, am 24. April von 10 bis 14 Uhr, vom 26. bis 29. April jeweils von 15 bis 19 Uhr sowie am 30. April von 12 bis 17 Uhr.

Die Quote von 40 Prozent haben damit bereits die Ortsteile Bolzum, Wehmingen, Wirringen, Müllingen, Bilm, Haimar, Dolgen, Evern, Gretenberg und Rethmar erreicht. Nach Angaben Mackensens haben sich dort rund 1800 Haushalte für Glasfaser entschieden.

Verlegung mit Erdrakete

Verlegt werden sollen die Kabel mit einer Erdrakete, die in einer Tiefe von rund 60 Zentimetern durch den Boden geschossen wird. Damit sollen Bodenzerstörungen weitgehend vermieden werden. Wo das nicht möglich ist, sind zu den Häusern auch klassische Ausschachtungen vorgesehen. Für Mehrfamilienhäuser gibt es eine sogenannte Brückentechnologie, die das schnelle Internet in die Wohnungen überträgt.

Von Oliver Kühn