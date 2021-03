Im Gewerbegebiet am Borsigring in Sehnde hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Jetzt hat die Waschanlage Volmer Carwash ihren Betrieb aufgenommen – mit einem XXL-Waschplatz für Lastwagen und Wohnmobile sowie Möglichkeiten für SUVs mit Breitreifen.