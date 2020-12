Ilten

Lange schon steht das ehemalige Gasthaus Hubertus leer. Wo einst Gäste im Biergarten saßen und Messebesucher Zimmer mieteten, waren einige Jahre Geflüchtete untergekommen. Seit Ende des Jahres 2018 ruhen Hotelbetrieb und Gastronomie. Doch nun entstehen 16 neue Zimmer in einem Anbau. Und die bisherigen Zimmer werden modernisiert. Betreiber Rainer Gehlhaus plant eine Aufnahme des Betriebs zu Spätsommer 2021.

Kaum angefangen, da kam Corona

Der Zeitpunkt für eine Investition in einen Hotel- und Gaststättenbetrieb ist denkbar ungünstig. Das weiß auch Gehlhaus. „Wir hatten gerade angefangen mit dem Anbau, da kam die Corona-Pandemie“, sagt der 47-Jährige. „Kurz hatten wir überlegt: Macht das jetzt Sinn?“ Doch aufgeben war keine Option für den Hotelbetreiber. So ließ er weiterbauen – „lediglich etwas gemütlicher“, wie er bekundet. Schließlich könne niemand so genau voraussehen, wann der Betrieb geöffnet werden darf – und ab wann tatsächlich Hotelgäste kommen.

„Mit acht Zimmern kann man nicht wirtschaftlich arbeiten“

Seit 20 Jahren ist das Gasthaus Hubertus im Besitz der Familie Gehlhaus. Nach der wechselvollen Geschichte der vergangenen Jahre hat sich Gehlhaus entschlossen, in das Haus zu investieren. Grund ist die aus seiner Sicht schwierige bisherige Größe. „Mit nur acht Zimmern kann man nicht wirtschaftlich arbeiten“, sagt er. „Da lohnt es nicht, einen Koch und ein Zimmermädchen einzustellen.“ Lediglich Familienbetriebe, bei denen jeder mit anpacke, hätten eine Chance, davon einigermaßen zu leben.

Die neuen Zimmer werden kleiner und moderner

Damit der Betrieb mehr Gewinn abwerfen könne, müsse er etwas größer sein. So entstand die Idee, das Hubertus um einen Anbau zu erweitern. „Es entsteht ein kleines, modernes Bettenhaus mit 16 zusätzlichen Zimmern auf zwei übereinanderliegenden Etagen. Die werden kleiner als die bisherigen Gästezimmer, dafür moderner“, sagt Gehlhaus. Die Einzelzimmer werden 14 Quadratmeter groß sein, die Doppelzimmer 18,2 Quadratmeter. Dusche und WC sind in allen Räumen integriert.

„Die acht Traditionszimmer, die es schon immer im Gasthaus gab, werden modernisiert und mit neuen Möbeln ausgestattet“, sagt Gehlhaus. Die Struktur der alten Räume hingegen bleibe erhalten – die Geräumigkeit und die Individualität jedes Zimmers inklusive. „Auch die Bäder bleiben unverändert, die haben wir erst vor 15 Jahren renoviert“, sagt der selbstständige Hotelier. Ebenso blieben die Kegelbahn, der große Saal und der Gastronomiebetrieb im vorderen Bereich erhalten. Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen leitet sein Vater Hans-Jürgen Gehlhaus, Diplom-Ingenieur und Architekt im Ruhestand.

Potenzielle Gäste: Messebesucher und Handwerker

Wann Wiedereröffnung gefeiert werden kann, vermag Rainer Gehlhaus noch nicht zu sagen. „Für uns sind die großen internationalen Leitmessen wichtig, die Aussteller und Besucher aus anderen Regionen und Ländern mit sich bringen“, erklärt er. „Diese Messen dürfen jetzt ohnehin nicht stattfinden.“ Eine Aufnahme des Betriebs peilt er derzeit zum Spätsommer 2021 an. Vorstellbar sei für ihn auch, dass Monteure, Gäste der Iltener und in Köthenwald Beschäftigte die Zimmer im Hubertus mieteten. In Höver hat zudem ein Mitbewerber das ehemalige Hotel Zur Linde, das drei Jahre lang als Sammelunterkunft für Flüchtlinge diente, als Hotel neu eröffnet.

Offen ist für ihn zudem, ob er selbst den Hubertushof führen oder das Gasthaus verpachten wird. „Ich habe ja bereits zwei Hotels“, sagt der 47-jährige Gastronom. Zurzeit betreibt er ein Hotel in Sachsen-Anhalt und das Hotel Alte Post in Lehrte. Auf bessere Zeiten hofft Gehlhaus wie alle anderen Gastronomen auch. Die Investition in Ilten beweist seine Zuversicht. „Es wäre schön, wenn in dieses charmante Gasthaus bald wieder Leben einziehen würde.“

Von Gabriele Gerner