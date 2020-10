Fotowettbewerb: Sehnder liefern zwei der schönsten Fotos aus der Börde

Sehnde

Heimatkalender sind seit einigen Jahren stark in Mode. Viele Fotografen, die als Hobby oder Profi durch den Sucher schauen, haben regelmäßig die Schönheiten der eigenen Wohngegend im Blick. Das wissen auch die Verantwortlichen der ILEK-Börderegion. In diesem Gremium arbeiten seit 2006 die Stadt Sehnde und die Gemeinden Hohenhameln, Harsum und Algermissen über die Kreisgrenzen hinweg in der alten Kulturlandschaft der Hildesheimer Börde zusammen, um gemeinsame Projekte und Strategien zu entwickeln.

Eines dieser gemeinsamen Vorhaben war der Fotowettbewerb und Kalender „Wir sind Börde“, an dem sich Bewohner der vier Kommunen beteiligen konnten. Die Fragestellungen, die die ILEK-Börderegion den Teilnehmern gestellt hatte, lauteten unter anderem „Was macht unsere Heimat aus?“ oder „Was gibt es nur hier?“

Anzeige

Jury aus den vier Bürgermeistern wählt aus

Drei Sommermonate lang hatten die Fotografen Zeit, ihre bevorzugten Motive zu finden. Vor Kurzem hat eine Jury aus den vier Bürgermeistern Olaf Kruse ( Sehnde), Marcel Litfin ( Harsum), Lutz Erwig ( Hohenhameln) und Wolfgang Moegerle ( Algermissen) mit der Unterstützung des hannoverschen Fotografen Henning Scheffen die Gewinner gekürt. Recht salomonisch teilen sich vier Fotografen, je einer aus jeder Kommune, den ersten Platz. Die Gewinner sind Hans Gandke aus Sehnde, Tanja Sargeant aus Hohenhameln, der Harsumer Klemens Volkmann und die Algermisserin Dorothee Meyer-Franke. Als Preis gab es einen Rundflug über die Börderegion, bei dem sicher wieder neue Fotos entstehen werden. Die Sehnderin Brigitte Thomas belegte den zweiten Platz.

Termin für Ausstellung steht noch aus

Die Fotos der vier Preisträger werden demnächst in den vier Rathäusern zu sehen sein. Wann das in Sehnde der Fall ist, steht aber noch nicht fest, da ein Termin wegen der Corona-Erkrankung von Bürgermeister Olaf Kruse noch nicht besprochen werden konnte. Stadtsprecherin Ines Raulf rechnet aber nicht damit, dass die Fotos schon während des derzeitigen Corona-Teil-Lockdowns gezeigt werden.

Zwölf der eingereichten Bilder sind auch in einen Fotokalender eingegangen, der ebenfalls demnächst im Rathaus erhältlich ist. Auch hier steht ein Termin noch nicht fest.

Von Michael Schütz