Auch im Jahr 2020 bietet die Stadt wieder eine Betreuung für Grundschulkinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an. Dafür können sich Interessierte ab dem 7. Januar online anmelden. Zudem sucht die Stadt noch Veranstalter für den Ferienpass in den Oster- und Sommerferien.

„Green is Future“ haben die jungen Sprayer in diesem Jahr bei der beliebten Ferienpassaktion im Tunnel an der Chausseestraße an die Wände gesprüht. Quelle: Privat