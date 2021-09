Evern

Die kleine Ortsfeuerwehr in Evern ist nicht nur Vorreiter, sondern schreibt auch Feuerwehrgeschichte in Sehnde: Die 32 Mitglieder starke Truppe hat jetzt ihr neues Tragspritzenfahrzeug-Logistik (TSF-L) in Empfang genommen. „Es ist das erste dieser Art in Sehnde“, sagt Tim Herrmann, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde. Rund 190.000 Euro hat Gefährt die Stadt gekostet, doch diese Investition in den Brandschutz sei gerechtfertigt, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD): „Es ist ein Schritt in die Zukunft.“ Solche Fahrzeuge würden sonst eigentlich nur im Bundesland Bayern beschafft.

Friedrich Wilke-Rampenthal neuer Vize-Ortsbrandmeister Die Übergabe des neuen Fahrzeugs stand bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Evern – die wegen der Corona-Regeln auf dem Dorfplatz abgehalten wurde – natürlich im Mittelpunkt. Doch die Brandbekämpfer waren auch selbst aktiv. Sie wählten Friedrich Wilke-Rampenthal für sechs Jahre zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister. Carsten Böttger wollte nach einer Amtsperiode nicht erneut für das Amt antreten. Die Ortswehr verfügt derzeit über 32 Aktive und acht Mitglieder in der Altersabteilung und war zumindest in einem Fall bei der Mitgliederwerbung erfolgreich: Jana Windmann verstärkt die Truppe jetzt als Neuzugang. Insgesamt 17 Einsätze haben die Brandbekämpfer im vergangenen Jahr geleistet. Anfang des Jahres gab es noch reguläre Dienste, doch mit Ausbruch der Pandemie ging dann für lange Monate gar nichts mehr. Die Truppmannausbildung habe man gerade noch so abhalten können, erinnerte Stadtbrandmeister Jochen Köpfer. Danach war keine Aus- und Fortbildung mehr möglich. Besonders bedankte er sich bei den Musikern: „Danke, dass ihr so lange durchgehalten und immer noch Freude an der Musik habt.“ Darüber hinaus wurden Arno Brix, Detlef Eigner und Heinrich Söchtig für ihre 40-jährige Mitgliedschaft mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen geehrt. Zudem wurden Christina Liecke zur Hauptfeuerwehrfrau und Andreas Frie zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Das neue Einsatzfahrzeug kommt pünktlich zum 20-jährigen Dienstjubiläum von Ortsbrandmeister Matthias Söchtig, der den Fahrzeugschlüssel von Stadtbrandmeister Jochen Köpfer entgegennahm. Bestellt wurde es bereits vor zwei Jahren, gebaut hat es die Firma Karosseriebau Freytag aus Elze. Sechs Feuerwehrleute können damit zu Einsätzen befördert werden. Es verfügt über eine Tragkraftspritze und bietet außerdem Platz für bis zu fünf Rollcontainer, die zum Transport von diversen Ausrüstungsgegenständen gedacht sind wie etwa Materialien zur Brandbekämpfung.

600 Meter Schläuche an Bord

In den meisten Fällen kann damit Nachschubmaterial wie Atemschutzflaschen und Ölbindemittel transportiert werden. Aber auch ein Stromerzeuger ist mit an Bord – und mehr als 600 Meter Schläuche für eine mobile Wasserleitung. Denn für Großbrände reichen die Tanks alleine nicht aus. Zur Ausleuchtung der Einsatzstelle ist zudem ein mit Druckluft steuerbarer Lichtmast montiert.

Das neue Mobil ersetzt nach 31 Jahren das alte Tragkraftspritzenfahrzeug aus dem Jahr 1990. Dies habe zwar gute Dienste geleistet, sagte Söchtig, doch die Fahrzeugunterhaltung sei immer schwieriger geworden. Der Ortsbrandmeister erinnerte in seiner Rede an ein paar Anekdoten, die bei den Gästen für Schmunzeln sorgte. So sei etwa bei einem Reifenplatzer auf der Autobahn der Tank beschädigt worden, und auch bei einem Auffahrunfall zu Wettbewerben habe das Fahrzeug „einige Blessuren“ bekommen.

Schaden nahm das alte Vehikel aber nicht nur bei Einsätzen. Beim Starten in der Fahrzeughalle hatte das Tragkraftspritzenfahrzeug einmal einen Satz gemacht und dabei das Hallentor beschädigt. Dagegen sei der vergessene Tankdeckel an einer Tankstelle eine Bagatelle gewesen, erinnert sich Söchtig. Nur mit einem beherzten Sprung ins Fahrzeug habe der Deckel im letzten Augenblick gesichert werden können, bevor er in den Straßengraben gerollt wäre.

