Entwicklungskonzept: Sehnder Bevölkerung soll behutsam wachsen

In den vergangenen 25 Jahren hat die Einwohnerzahl Sehndes um mehr als 26 Prozent auf aktuell 24.364 zugenommen – mehr als in jeder anderen Kommune der Region Hannover. Das soll auch so weitergehen: Nach einem einmütigen Beschluss des Rates sieht das städtebauliche Entwicklungskonzept weiterhin ein jährliches Wachstum von rund 100 Personen vor. Nach einer Studie des Eduard Pestel Instituts für Systemforschung – sie bildet die Grundlage für die Planung – sei die Infrastruktur der Stadt damit zumindest bis 2028 nicht überfordert. Erforderlich seien allerdings die drei Kindergärten, die die Stadt bereits auf den Weg gebracht hat.

Statt nur mit Einfamilienhäusern will die Stadt Neubürger auch mit Geschosswohnungen anlocken, die deutlich günstiger sind als im Ballungsraum Hannover. Quelle: Reiner Luck (Archiv)

Zunahme nur durch Zuwanderung

Die Zunahme der Bevölkerung in der Stadt ist ausschließlich auf Zuwanderung zurückzuführen, denn die Zahl der Sterbefälle übertrifft die der Geburten deutlich. Um weiterhin vor allem junge Familien von außerhalb nach Sehnde zu locken, müsse die Stadt für „nach unten preislich flexible Grundstücksangebote“ sorgen, heißt es in der Studie. Zurzeit könne man von einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt ausgehen, aber wegen der angespannten Situation in Hannover bestehe „ein latenter Zuzugsdruck aus der Landeshauptstadt“. Nicht zuletzt dieser hat die starke Zunahme an Einwohnern bewirkt, die weit über dem Durchschnitt der Region von 3,2 Prozent liegt.

Mehr Arbeitsplätze in der Stadt

Als positiv bewertet die Untersuchung auch die Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in der Stadt. Sie habe seit 1995 um mehr als 80 Prozent zugenommen. Deshalb sei auch die Zahl der Einpendler (Bewohner anderer Kommunen, die in Sehnde arbeiten) stärker gestiegen als die der Auspendler (Sehnder, die auswärts arbeiten). Die Arbeitsplätze in der Stadt spielten für die Einwohner Entwicklungskonzept: Sehnder Bevölkerung soll behutsam wachsennur eine untergeordnete Rolle, meinen die Gutachter: Nur 18 Prozent der in Sehnde wohnenden Arbeitnehmer seien auch dort beschäftigt.

Die meisten Sehnder pendeln in andere Orte: Nur 18 Prozent der Einwohner arbeiten vor Ort. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Ausgangspunkt der Studie war die Bevölkerungsentwicklung innerhalb der Grundschulbezirke. Von denen hat Ilten in den vergangenen 25 Jahren am meisten zugelegt: Um 54 Prozent stieg dort die Einwohnerzahl auf nunmehr 5178. In Höver und Rethmar lag die Steigerungsrate auch noch bei mehr als 20 Prozent. Die beiden dortigen Grundschulen sowie die beiden in der Kernstadt werden in Zukunft die meisten Zuwächse aufnehmen müssen, denn für Ilten sind vorerst keine weiteren Baugebiete geplant.

Wenn das angestrebte Wachstum um rund 100 Einwohner pro Jahr erreicht wird, kalkuliert die Studie mit einem Zuwachs von etwa 100 Grundschülern bis 2028. Laut Max Digwa ( SPD), dem Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses, können die vorhandenen Grundschulen das verkraften, zusätzliche Neu- oder Anbauten seien bis dahin nicht erforderlich. „Danach muss man weitersehen“, meint er angesichts der weiteren Prognose bis 2035. Bis dahin könnten noch einmal etwa 50 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren hinzukommen.

Zusätzliche Kindergärten erforderlich

Stadt und Politik rechnen mit wachsenden Kinderzahlen, weshalb in den nächsten Jahren auch neue Kitas gebaut werden müssen. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Im Gegensatz dazu müssten allerdings die Kita-Kapazitäten ausgeweitet werden, erklärt Digwa. Das liegt zum einen an der Zunahme der Kinder unter sechs Jahren, die laut Studie bis 2028 um fast 200 Jungen und Mädchen anwachsen könnte. Zum anderen aber auch an der verstärkten Nachfrage, vor allem von Krippenplätzen. Aber Sehnde habe ja bereits drei weitere Einrichtungen in Planung, verweist der SPD-Fraktionsvorsitzende auf aktuelle Bauvorhaben.

Doch auch am anderen Ende der Alterspyramide müssten „langfristig mehr Angebote geschaffen werden“, sagt Digwa. Die Studie mache auch deutlich, „dass wir immer mehr ältere Menschen haben werden“. Für die müssten altersgerechte Wohnungen ebenso geschaffen werden wie barrierefreie Bushaltestellen. Insgesamt sei er jedoch mit dem Wachstum und der Entwicklung der Stadt „ganz zufrieden“, meint der Ausschussvorsitzende.

Von Thomas Böger