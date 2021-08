Sehnde

Die Serie von Einbrüchen in Kleingartenkolonien reißt nicht ab. In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Diebe in ein Gelände an der Chausseestraße eingedrungen. Dort brachen sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte insgesamt zehn Lauben auf. Die Einbrecher hatten es demnach auf Werkzeug, vor allem aber auf Kabeltrommeln und abgelegte Kupferkabel abgesehen, die sich bei Hehlern und im Internet gut verkaufen lassen. 

Die Höhe des Schadens, sowohl was die erbeuteten Gegenstände als auch die Schäden an den Lauben angeht, können die Ermittler noch nicht beziffern, weil noch nicht mit allen Gartenbesitzern gesprochen werden konnte. Nach den Erfahrungen der Einbrüche im Juni dürfte er aber erheblich sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Erst im Juni 17 Einbrüche

Erst Anfang Juni hatten Diebe zwölf der etwa 30 Gartenhäuschen in der Kleingartenkolonie an der Sarstedter Straße in Müllingen aufgebrochen – und Diebesgut im Wert von 3000 bis 4000 Euro erbeutet. Diese hatten sie mit Schubkarren abtransportiert, die sie auf dem Gelände fanden – genauso wie bei dem ersten Einbruch vor zwei Jahren. Auch damals war Werkzeug wie Akkuschrauber und Kettensägen gestohlen und viele Lauben beschädigt worden, der Schaden betrug mehrere Tausend Euro.

Und Mitte Juni waren fünf Gartenlauben sowie das Vereinsheim des Kleingartenvereins in der Straße Im Bosenkamp in Ilten betroffen, der schon im Januar Ziel eines Einbrechers gewesen war. In allen Fällen hatten es die Diebe ebenfalls vor allem auf Werkzeug abgesehen.

