Nun kommt der Herbst mit großen Schritten. Nicht nur die Blätter färben sich gelb und rot, auch der Nebel am frühen Morgen zeigt den Wetterwechsel an. Fast unwirklich wirkt die Stimmung rund um Sehndes kleinstes Dorf Gretenberg, die der Fotograf Julian Stratenschulte am Dienstag mit einer Drohne eingefangen hat.

Direkt über dem Ort haben die Schwaden eine kleine Lücke gelassen und geben den Blick frei auf Häuser und einige Felder. Poesie liegt in der Luft. „Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt“, schrieb der deutsche Lyriker Eduard Mörike (1804–1875) in seinem Gedicht „ Septembermorgen“.

Das war im Jahr 1838. Und auch nach 181 Jahren hat sich daran nichts geändert: Das Wetter spielte am Dienstag mit, der Nebel lüftete sich alsbald, und die Sonne lachte vom blauen Himmel herunter. Schön, dass es noch ein paar Konstanten in dieser Welt gibt.

