Sehnde

Ursprünglich wollte der Rat am Donnerstag, 15. April, über den „Bebauungsplan Nr. 355 – Gewerbegebiet Sehnde-Ost“ zur geplanten Ansiedlung des Online-Reifengroßhändlers Delticom sprechen. Doch nun ist das Thema von der Tagesordnung gestrichen worden. „Der Verwaltungsausschuss hat am Montag einstimmig beschlossen, dass einer weiteren Beratung des Bebauungsplanes eine Informationsveranstaltung vorangehen soll“, erklärt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Diese findet am Montag, 19. April, im Ratssaal des Rathauses, Eingang Nordstraße 19, statt und beginnt um 18 Uhr.

Die Ansiedlungspläne hätten bei einem Teil der Bevölkerung zu Verunsicherung geführt, räumt Kruse ein. „Deshalb wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit geben, ihre Meinung zu äußern.“ Die Grünen, die mit der SPD eine Ratsgruppe bilden, hatten die Pläne für das Gewerbegebiet als einzige Fraktion abgelehnt und den „enormen Flächenfraß“ als Fehler bezeichnet. Vier Frauen aus Rethmar haben eine Openpetition gegen die Ansiedlung gestartet, die mit Stand Dienstag schon 1156 Menschen, davon 894 aus Sehnde, unterzeichnet haben. Zudem hat sich eine Reihe von Bürgern in Leserbriefen in dieser Zeitung kritisch geäußert.

Veranstaltung vor Ort und online

In der Informationsveranstaltung will die Stadt die Inhalte des Bebauungsplanes sowie die Entwicklung des Gewerbegebiets erläutern. Die Versammlung findet als sogenannte Hybridsitzung statt: Die Sitzplätze vor Ort werden in der Reihenfolge der ankommenden Besucher vergeben – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Im Rathaus sind während der Veranstaltung auch am Sitzplatz FFP2- oder OP-Masken zu tragen.

Weil im Ratssaal aber nur begrenzt Platz ist, bieten die Stadt die Möglichkeit an, die Veranstaltung im Internet zu verfolgen. Der entsprechende Link für einen Onlinezugang wird rechtzeitig auf der Internetseite der Stadt unter sehnde.de/politischesitzungen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen, Hinweise oder Anmerkungen bereits vorab bis spätestens Sonntag, 18. April, an rathaus@sehnde.de mailen.

Der Auffassung eines Lesers, dass Delticom sich in einer Sanierungsphase befinde und die Stadt deshalb kaum Gewerbesteuern erwarten könne, widerspricht Kruse. „Diese Phase ist abgeschlossen.“ Delticom habe im vergangenen Jahr 14 Millionen Euro Gewinn nach Steuern gemacht und wolle mit der Ansiedlung zudem seinen Hauptsitz von Hannover nach Sehnde verlegen. Im Jahr 2019 hatte Europas größter Onlinereifenhändler nicht zuletzt wegen der Sanierungskosten noch einen Rekordverlust von 41 Millionen Euro eingefahren. In diesem Jahr erwartet das Unternehmen einen Überschuss zwischen 16 und 20 Millionen Euro.

Fotovoltaik und begrünte Dächer

Inzwischen hat die Engler Immobiliengruppe aus Gelsenkirchen Eckdaten für den Logistikneubau vorgelegt. Demnach hat das Gesamtgrundstück eine Größe von 90.000 Quadratmetern. Für die beiden Logistikgebäude werden knapp 44.000 Quadratmeter versiegelt, für das Bürogebäude weitere 2100. Die Grünflächen rund um Delticom betragen danach gut 20.000 Quadratmeter. Die beiden Hallen bilden einen Logistikkomplex mit einen gemeinsamen Rangierhof, zudem gibt es zahlreiche Lkw-Wartestellplätze, die auch nach Betriebsschluss geöffnet sind. Die Fahrer können dort auch Sanitär- und Duschanlagen nutzen, das soll verhindern, dass die Fahrer in den Gemeinden oder am Straßenrand parken, wenn die öffentlichen Rasthöfe oder Autohöfe belegt sind.

So wird das geplante Bürogebäude aussehen. Quelle: Privat

Das Bürogebäude wird über eine eigene Zufahrt nördlich des Kreisverkehrs an die B 65 angebunden, das Logistikareal über eine neue Erschließungsstraße. Für Nachhaltigkeit sollen nach Angaben Englers die Hallendächer mit 13.000 Quadratmetern Fotovoltaik ausgerüstet und deren Dächer so wie das Bürogebäude teils begrünt werden. Die Parkplätze für Autos würden mit versickerungsfähigem Pflaster erstellt und weiterhin zahlreiche einheimische Bäume und Sträucher sowie Bodendecker auf dem gesamten Grundstück gepflanzt. Bereits Anfang nächsten Jahres soll der Logistikkomplex fertiggestellt sein.

Von Oliver Kühn