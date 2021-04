Sehnde

Das Sehnder Kita-Personal startet nach Ostern mit regelmäßigen Corona-Schnelltests. „Die Tests sind schon da und werden jetzt an die Mitarbeiterinnen verteilt“, sagt die kommissarische Fachdienstleiterin Iris Jungclaus. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in den zwölf Einrichtungen kann dann zweimal wöchentlich selbst Abstriche vornehmen.

„Das nimmt in der derzeitigen Situation viel Druck“, sagt Jungclaus. Denn momentan gebe es unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „viele Ängste“ hinsichtlich einer möglichen Corona-Infektion. Das sei verständlich, denn die Angestellten arbeiteten ganz nah mit den Kindern zusammen, so Jungclaus. Sie hofft, dass mit den regelmäßigen Schnelltests der Kita-Kräfte auch Infektionen früher erkannt werden. „In erster Linie soll es dem Personal aber Sicherheit bei der Arbeit bieten.“

Corona-Infektionen bei Kindern und beim Personal

In den vergangenen Wochen hatte es im Notbetrieb in den Sehnder Kindertagesstätten einige Corona-Infektionen gegeben. So war etwa die Kita in der Hugo-Remmert-Straße in Ilten betroffen. Die 16-Uhr-Krippengruppe und die 16-Uhr-Kitagruppe mussten vorübergehend geschlossen werden. Dabei waren nicht nur Kinder mit dem Coronavirus infiziert – auch Angestellte hatten sich angesteckt. In der Kita in Höver musste ebenfalls eine Krippengruppe aufgrund einer Corona-Infektion geschlossen werden. Schwere Verläufe habe es bislang glücklicherweise nicht gegeben, sagt Jungclaus.

Nach den Osterfeiertagen sollen auch diese Kita-Gruppen wieder im Notbetrieb öffnen. Die Sehnder Fachdienstleiterin rechnet aber weiter mit Ausfällen von Personal durch Krankheit.

Aufgrund eines „erhöhten Krankenstands“ – auch durch normale Erkältungen – werde weiterhin Fremdpersonal benötigt, so die Fachdienstleiterin. Die Stadt Sehnde setzt dabei auf Fachkräfte von Zeitarbeitsfirmen. Zwei dieser Angestellten seien bislang in den Sehnder Einrichtungen tätig. „Das ist eine schnelle Unterstützung und klappt bisher ganz gut“, sagt Jungclaus.

Kita-Mitarbeiter erhalten Impfangebot bis Ende April

Mittlerweile werden auch in Sehnde vermehrt Corona-Infektionen bei Kita-Kindern festgestellt. Die Fachdienstleiterin setzt nun auf zügige Impfungen des Personals. „Wir hoffen, dass bis Ende April alle die Möglichkeit zur Impfung bekommen“, sagt Jungclaus.

Im Tagespflegebereich gibt es derzeit keine Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen. „Dort haben bereits alle Tagespflegepersonen einen Impftermin angeboten bekommen. Und die meisten haben ihn auch wahrgenommen“, sagt Jungclaus.

Von Patricia Oswald-Kipper