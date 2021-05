Sehnde

An Sehndes größter Grundschule, der Grundschule Breite Straße in der Kernstadt, sind erneut Corona-Fälle aufgetreten: Zwei Schüler haben sich mit dem Virus infiziert. Weil es sich aber um Geschwisterkinder handelt, sind nach Angaben von Schulleiterin Annika Knauth-Pintag nur eine halbe 3. Klasse mit zehn und eine Notbetreuungsgruppe des ersten Jahrgangs mit sieben Kindern sowie sechs Lehrkräfte betroffen. Die Klasse ist in den Distanzunterricht gewechselt und die Lehrkräfte haben sich in Quarantäne begeben.

PCR-Test bestätigt Schnelltest

Am Montag habe die Schule von dem positiven Selbsttest gehört, den die Eltern zu Hause von ihren Kindern nehmen können, erläutert Knauth-Pintag. Am Mittwochnachmittag habe dann der bestätigte und zuverlässigere PCR-Test vorgelegen. Daraufhin seien alle Eltern telefonisch unterrichtet und auch die Stadt als Schulträger über die neuen Ansteckungen informiert worden.

Die betroffene Klasse sei dann sofort in den Distanzunterricht gewechselt. An der Grundschule Breite Straße mit ihren 301 Kindern gilt seit Anfang des Jahres das Szenario B mit geteilten Klassen und wechselndem Präsenz- und Fernunterricht. Deshalb sei auch nur die halbe der dritten Klasse mit zehn Kindern betroffen, die nun für 14 Tage komplett von zu Hause aus lernen müssen. Gleiches gelte für die sieben Kinder einer Notbetreuungsgruppe des ersten Jahrgangs. Insgesamt sind an der Schule rund 50 Kinder in der Notbetreuung.

Fernunterricht aus der Quarantäne

Die sechs Lehrkräfte, die nun in Quarantäne seien, würden aber nicht untätig zu Hause sitzen, sagt Knauth-Pintag. Sie würden online Fernunterricht erteilen und auch regelmäßig Videokonferenzen schalten. Doch vor Ort in der Schule fehlten sie für den Präsenzunterricht: „Wir haben kein weiteres Personal.“ Für die verbliebenen Kollegen bedeute dies einige Mehrarbeit, die man mithilfe von Vertretungskräften auszugleichen versuche. Auch die Eltern würden die Situation „toll unterstützen“, freut sich die Schulleiterin: „Wir sitzen ja in einem Boot und sind zusammengewachsen.“

Ein weiteres Geschwisterkind der beiden infizierten Grundschüler geht auf die weiterführende Kooperative Gesamtschule (KGS) Sehnde. Doch dort habe der Fall keine Auswirkungen, wie Direktorin Sandra Heidrich betont. Denn bis auf die Abschlussklassen seien alle Jahrgänge im Fernunterricht. „Das betrifft unser Schulleben also nicht.“ Das Gesundheitsamt sei auch nicht an die Schule herangetreten.

Schon mehrere Fälle aufgetreten

Die Grundschule Breite Straße ist nicht das erste mal von Corona betroffen. Das letzte Mal mussten im November eine Klasse mit 19 Schülern, drei Lehrer, zwei pädagogische Mitarbeiter und eine ehrenamtlich tätige Mutter in Quarantäne. „Es ist für uns schon ein bisschen Routine, auch wenn es jedesmal anders ist“, erläutert Knauth-Pintag. So können die Schüler zu Hause von ihren Eltern getestet werden – doch wenn sie das vergessen haben, kann dies in der Schule nachgeholt werden. „Dafür haben wir drei Räume eingerichtet“, verdeutlicht die Schulleiterin.

Für die 45-Jährige ist die Pandemie noch aus einem anderen Grund etwas Besonders. Zwei Tage nach ihrem Amtsantritt im März vergangenen Jahres kam der erste Lockdown mit den Schulschließungen. „Ich habe die Schule bisher nur unter Corona kennengelernt.“

Von Oliver Kühn