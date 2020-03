Corona: Eltern sparen Kita-Gebühren für April

Sehnde

Die Stadt Sehnde erlässt Sehnder Familien die Kita-Gebühren und das Essengeld für den Monat April. Das hat der Verwaltungsausschuss jetzt in seiner aktuellen Sitzung entschieden.

Wegen der Corona-Pandemie sind auch in Sehnde seit dem 16. März die Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen geschlossen. Die Kinder werden überwiegend zu Hause von den Eltern betreut. Nur wenige befinden sich in einer Notbetreuung. Voraussichtlich am 20. April werden die Kitas und Tagespflegeeinrichtungen wieder regulär öffnen.

Kruse : Wir wollen Eltern das Geld zeitnah erstatten

Ziel sei es gewesen, den Eltern das Geld zeitnah erstatten zu können – mit möglichst wenig bürokratischem Aufwand, erklärt Bürgermeister Olaf Kruse. Daher habe man sich für diese flexible Lösung entschieden.

Die Stadt Sehnde bittet nun Eltern, die Überweisung oder den Dauerauftrag für die Kitagebühren und das Essengeld für den Monat April auszusetzen. Sollte dies aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich sein, will die Stadt die Beiträge kurzfristig zurückerstatten.

Beiträge für den Monat März werden trotzdem fällig

Die Beiträge für den Monat März müssten allerdings noch gezahlt werden, auch wenn die Kitas wegen der Corona-Pandemie in diesem Monat mehrere Tage geschlossen waren. Eine Verrechnung mit dem jetzt ausgesetzten Beitrag aus dem Monat April könne aus organisatorischen Gründen nicht erfolgen, so Kruse.

