Sehnde

Ab Anfang Mai werden die Angebote für Corona-Schnelltests in Sehnde ausgeweitet: Die Iltener Park-Apotheke stockt ihr Angebot um einen Testtag auf und bietet dann auch in der Kernstadt Tests an, zudem kommt die Firma vph GmbH & Co. KG aus Hemmingen mit einem mobilen Testzentrum in die Stadt, und darüber hinaus bietet die Gemeinschaftspraxis Dr. Sommer künftig Tests auch für externe Interessenten an. „Die Nachfrage ist groß, dann sind Tests täglich möglich“, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf.

Laut der aktuellen Corona-Testverordnung steht jedem Bürger pro Woche ein kostenloser Schnelltest auf das Coronavirus zu. Bezahlt werden diese von der Bundesregierung. Bürgermeister Olaf Kruse freut sich, dass nun auch im Stadtgebiet von Sehnde ein breites Angebot an Testmöglichkeiten besteht: „Ich bedanke mich bei allen Akteuren für die schnelle und unbürokratische Unterstützung.“ Die Firma vph aus Hemmingen sei in der Corona Krise mutig neue Wege gegangen: „Und der Erfolg gibt ihnen Recht.“

Die Begegnungsstätte der Stadt an der Peiner Straße steht ab Montag für Schnelltests zur Verfügung. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Ab Montag, 3. Mai, bestehen folgende Testangebote im Stadtgebiet:

Iltener Park-Apotheke: Das Testzentrum im alten Rathaus Ilten, Glückauf Straße 3, ist montags und freitags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. In der städtischen Begegnungsstätte Sehnde, Peiner Straße 13, ist dies dann mittwochs von 8 bis 13 Uhr möglich. Termine können online unter iltener-park-apotheke.de und apotheke-im-grossen-freien.de gebucht werden. Für beide Orte hat die Stadt die Räume kostenlos zur Verfügung gestellt.

vph GmbH & Co. KG: Das Testmobil steht auf dem Marktplatz an der Mittelstraße vor der ehemaligen Eisdiele Cortina. Es ist montags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Terminvergaben sind online unter testzentrum-sehnde.de möglich.

Praxis Hans-Jürgen Sommer: Die Praxis an der Peiner Straße 34 bietet montags bis donnerstags jeweils von 12 bis 12.30 Uhr sowie freitags von 13.30 bis 14.30 Uhr Schnelltests außerhalb der regulären Sprechzeiten an. Termine können per E-Mail an Dr.H-J-Sommer.de oder 4777.inSehnde.de vereinbart werden.

Auch telefonisch Buchung möglich

Personen, die Termine nicht online oder per E-Mail buchen können, weil er oder sie keinen Internetzugang haben, können sich telefonisch an die Testzentren wenden: Die Iltener Park-Apotheke ist unter (0 51 32) 8 79 30 (Ilten) und (0 51 38) 12 88 (Sehnde) zu erreichen, die vph GmbH & Co. KG unter (05 11) 9 42 81 79.

Eine aktuelle Übersicht aller Testmöglichkeiten gibt es auch auf der städtischen Internetseite unter sehnde.de/corona.

Von Oliver Kühn