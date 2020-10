Ilten

In Sehnde ist am Mittwochmittag die zweite Kindertagesstätte in der Stadt wegen einer möglichen Corona-Infektion geschlossen worden – mitten im Betrieb gegen 13 Uhr. In der Kita Im Bosenkamp in Ilten bestehe bei einem Kind der Verdacht, dass es an Covid-19 erkrankt ist, sagte Stadtsprecherin Ines Raulf. Da das Testverfahren zwar bereits laufe, ein Ergebnis vom Gesundheitsamt der Region Hannover aber noch nicht vorliege, bleibe die Einrichtung zur Sicherheit bis einschließlich Montag, 12. Oktober, geschlossen.

Betroffen sind insgesamt 50 Kinder, vier pädagogische Mitarbeiter und eine Küchenkraft. Die Familien seien informiert worden. Details über den Verdachtsfall gebe die Stadt aus datenschutzrechtlichen Gründen und zum Schutz der Persönlichkeit nicht bekannt. Das weitere Vorgehen hänge vom Testergebnis ab und werde eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, erläuterte Raulf.

Erst der zweite Fall in einer Sehnder Kita

In Sehnde hat es mit der Kita Marggrafstraße – ebenfalls eine städtische Kita – bislang erst in einer weiteren Kindertagesstätte Verdachtsfälle gegeben. Die Stadt hatte deshalb kurz vor Ostern, während des Shutdowns, die Notbetreuung schließen müssen. Ein Elternteil war damals positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von Oliver Kühn