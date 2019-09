Sehnde will in Sachen Verkehr besser werden. Vor allem im Bereich Busse und Bahnen gibt es offenbar reichlich Nachholbedarf. Das ist am Mittwochabend in einem Bürgerworkshop klar geworden. In der KGS-Mensa haben Stadt und Planer mit rund 60 Teilnehmern über die möglichen Schwerpunkte für den neuen Verkehrsentwicklungsplan diskutiert.