Nun sind sieben der 32 Wahlbezirke zur Bürgermeisterwahl in Sehnde ausgezählt. In Müllingen, Gretenberg und vor allem Höver hat Herausforderer Kruse mit 116, 33 und 203 Stimmen die meisten Bürger für sich gewonnen, Lehrke hat dort 88, 23 und 106 Stimmen geholt. In Dolgen dagegen hat Lehrke mit 111 zu 90 und in Evern mit 130 zu 117 Stimmen die Nase vorn.