Autofahrer aufgepasst: Stadt Sehnde blitzt jetzt selbst

Sehnde

Die Stadt beginnt am Dienstag mit der eigenen Überwachung des fließenden Verkehrs. Die Verwaltung hat dazu eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage samt Fahrzeug angeschafft, die nun an verschiedenen Messstellen im Stadtgebiet aufgestellt werden kann, um dort die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten zu kontrollieren. 50 Standorte sind dafür zusammen mit der Region Hannover und der Polizeidirektion Burgdorf festgelegt worden. „Dabei wurden vorrangig für die Verkehrssicherheit relevante Gefahrenpunkte berücksichtigt“, teilt Ordnungsamtsleiterin Bianca Frey mit.

Messanlage mit Auto kostet 85.000 Euro

Die Stadt hatte das neue Aufgabenfeld im vergangenen Jahr angekündigt. Bürgermeister Olaf Kruse hatte dabei bereits deutlich gemacht, dass es nicht darum gehe, die Stadtkasse aufzubessern, sondern die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Das dafür notwendige Equipment hat rund 85.000 Euro gekostet. Dazu gehören ein mobiles Messgerät für 50.000 Euro, ein Kleintransporter im Wert von 30.000 Euro und ein sogenanntes Dialog-Display für 3500 Euro. Dieses soll nicht nur die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen, sondern auch mit Einblendungen wie „danke“ oder „langsam“ etwa an Zebrastreifen oder Kindergärten dafür sorgen, dass die Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen.

Anzeige

Rund 85.000 Euro hat die komplette Anlage inklusive Messgerät, Fahrzeug und Dialog-Display gekostet. Quelle: Stadt Sehnde

Weitere NP+ Artikel

Wegen der Corona-Pandemie konnten die beiden städtischen Verkehrsüberwacher zunächst nicht für die neue Messanlage geschult werden, weshalb sich der Beginn der Tempokontrollen bis jetzt verschoben hatte. Ungeachtet dessen weist die Stadt ausdrücklich darauf hin, dass auch die Region Hannover und die Polizei jederzeit in Sehnde Geschwindigkeitsmessungen durchführen können.

Wo im Stadtgebiet von der Verwaltung geblitzt wird, kann auf der städtischen Internetseite sehnde.de eingesehen werden. Das Ordnungsamt will jedoch nicht jeden einzelnen Punkt nennen, sondern teilt das Stadtgebiet in vier Planquadrate auf. In diesen empfiehlt es sich dann, den Fuß vom Gas zu nehmen – am besten nicht nur bei angekündigten Kontrollen.

Lesen Sie auch: Was Verkehrskontrolleur Jörg Dalibor im Alltag alles erlebt

Keine Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen

Anders als bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs sei eine interkommunale Zusammenarbeit mit den benachbarten Ilek-Kommunen Algermissen, Harsum und Hohenhameln nicht möglich, erläutert Frey. Die Landkreise Peine und Hildesheim hätten sich diese Aufgabenhoheit vorbehalten. Eine Zusammenarbeit mit einer oder mehreren anderen Regionskommunen werde noch geprüft. Geschwindigkeitskontrollen hätten eine „generalpräventive Wirkung“ und erhöhten die Verkehrssicherheit, heißt es aus dem Rathaus. Das wiesen entsprechende Studien nach. Geschwindigkeitsverstöße trügen zu etwa 25 Prozent der Unfälle mit Personenschaden und zu 50 Prozent aller Unfälle mit Getöteten bei.

Ins Rollen gekommen war das Thema in Sehnde bereits vor zwei Jahren. Da hatte die Stadt ihr Konzept der Verkehrsüberwachung komplett auf den Prüfstand gestellt. Grund dafür war, dass die Gemeinde Wennigsen, die bis dahin für Sehnde die Überwachung des fließenden Verkehrs übernommen hatte, den Kooperationsvertrag im November 2017 gekündigt hatte. Damit fielen die wöchentlichen Kontrollen an unfallträchtigen Stellen sowie vor Schulen und Kindertagesstätten weg. Da die Verkehrsüberwachung aber eine Pflichtaufgabe für jede Kommune ist, hatte der Rat die Verwaltung in die Pflicht genommen.

Ruhender Verkehr wird auch in Börderegion kontrolliert

Die städtische Überwachung des ruhenden Verkehrs gibt es bereits seit vergangenem Jahr. Die beiden Verkehrsüberwacher schreiben Knöllchen, wenn jemand falsch parkt, die TÜV-Plakette abgelaufen ist oder ein Anhänger längere Zeit einen Parkplatz blockiert. Dabei kooperiert die Stadt jedoch mit den Nachbarkommunen Hohenhameln, Algermissen und Harsum, die Sehnder Verkehrsüberwacher ahnden auch dort Verstöße.

Von Oliver Kühn