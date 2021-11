Höver

Das Holcim-Zementwerk in Höver soll zum Schauplatz eines technisch innovativen Modellprojekts werden. Mit einem neuen Verfahren soll dabei Kohlendioxid (CO2) aus Produktionsprozessen mit fossilen Brennstoffen wie Gas abgeschieden, verflüssigt und wiedergenutzt oder unterirdisch gespeichert werden – nicht nur in der Zementindustrie ein neuer Ansatz für den Klimaschutz. Im ersten Quartal des nächsten Jahres soll der Versuchsbetrieb beginnen und könnte zum Vorbild für 180 Holcim-Anlagen weltweit werden.

Ziel des Pilotprojekts ist es, in den nächsten fünf Jahren 90 Prozent der jährlich insgesamt rund 500.000 Tonnen CO2-Emissionen der Anlage in Höver abzutrennen. Daraus soll hochreines Kohlendioxid in flüssiger Form für eine Speicherung oder Weiternutzung geliefert werden. „CO2 wird zum Rohstoff“, bringt es Holcim-Prokurist Arne Stecher auf einen Nenner. Solche Anlagen würden in Zukunft eine „Notwendigkeit für Zementwerke“ sein.

Container mit Hightech-Membranen

Die sogenannte CO2-Abscheideanlage ist eine Entwicklung des Unternehmens Cool Planet Technologies Limited (CPT) und des Helmholtz-Zentrums Hereon, eine der größten außeruniversitären Forschungsinstitutionen Deutschlands. Im Prinzip handelt es sich dabei um einen unscheinbaren Container – doch in ihm steckt Hightech. Die beiden Partner haben nach einem Jahrzehnt Forschung die sogenannte PolyActive-Membrantechnologie entwickelt, die laut Holcim nicht nur kompakt sei, sondern auch deutlich weniger Energie verbrauche und keine zusätzlichen Chemikalien für den Betrieb benötige.

Mithilfe von Membranen wird das Kohlendioxid aus den Abgasen gefiltert. Quelle: Hereon/Torsten Brinkmann

Auch bestehende Anlagen in Industrien mit hohen CO2-Emissionen wie Zement, Eisen, Stahl, Chemie und Kohlekraftwerke könnten damit nachgerüstet werden. Produzieren will Cool Planet die Membranen und Module in Deutschland.

In Höver soll nun die industrielle Praxis im kleineren Maßstab erprobt werden, um Erfahrungen zu sammeln und Kosten zu ermitteln, erläutert Stecher. In dem knapp 2000-Einwohner-Dorf sind für die finale Ausbaustufe bis 2026 bis zu 20 Container vollgestopft mit Membranen vorgesehen. Wenn das Kohlendioxid aus dem Gasstrom gefiltert ist, soll es in einem Zwischenschritt zu einer flüssigen Form verdichtet werden. Ziel sei die „kommerzielle Nutzung und Wertschöpfung“, sagt Stecher. CO2 werde bereits jetzt als Rohstoff in der chemischen Industrie eingesetzt, etwa für synthetische Kraftstoffe oder auch, um Gewächshäuser für ein schnelleres Wachstum zu begasen.

Verkauf oder Endlagerung

„Erst, wenn wir keine Abnehmer finden, kommt es per Schiff nach Norwegen oder Schottland“, verdeutlicht Stecher. Dort werde es unterirdisch in ausgebeuteten Erdgasfeldern vor allem in der Nordsee verpresst – denn in Deutschland sei solch eine Endlagerung, Sequestrierung genannt, politisch derzeit nicht durchsetzbar. Wegen der Verschiffung sei Höver mit seinem logistisch günstigen Standort am Mittellandkanal ausgesucht worden. Aber auch die gute Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Wirtschafts- und Umweltministerium sei ein Grund gewesen.

Im zweiten Quartal 2023 schließlich soll der reguläre Betrieb starten und bei Holcim in Höver zunächst 5600 Tonnen CO2 pro Jahr gebunden werden. Falls dies erfolgreich ist, soll die Anlage in zwei weiteren Phasen, geplant für 2024 und 2026, so erweitert werden, dass einmal 90 Prozent des anfallenden CO2 pro Jahr abgetrennt werden können.

Von Oliver Kühn