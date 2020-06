Auf 10.000 Quadratmetern will der US-Handelsriese Amazon im Sehnder Ortsteil Höver ein zusätzliches Verteilzentrum errichten, das bereits im Herbst den Betrieb aufnehmen soll. Bürgermeister Olaf Kruse begrüßt die Ansiedlung.

Amazon baut Verteilzentrum in Sehnde

Onlinehandel - Amazon baut Verteilzentrum in Sehnde