Sehnde

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt das Urteil mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe gegen einen 30-Jährigen bestätigt, der vor einem Jahr einen Sehnder hinterrücks überfallen und schwer verletzt hat. Der Angegriffene hatte einen Bruch der Augenhöhlenwand sowie Prellungen und Riss-Quetsch-Wunden erlitten und eine Angststörung entwickelt. Das besonders Tragische an diesem Fall: Nachdem das damals 41-jährige Opfer sich auf Anraten seiner Familie zunächst freiwillig zu einer stationären Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung begeben hatte, verließ er die Klinik nach zwei Wochen jedoch unbemerkt und nahm sich das Leben.

Die Strafkammer 1 des Landgerichts Hildesheim hatte den 30-Jährigen im September wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dagegen hatte der Angeklagte Revision eingelegt, die der BGH jetzt als unbegründet verworfen hat. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Ursprünglich stand auch der Vorwurf der versuchten Tötung im Raum.

Opfer vor Haus aufgelauert

Nach Überzeugung der Kammer hatte der Schläger dem Sehnder am 27. Februar vergangenen Jahres gegen 7.15 Uhr an der Achardstraße vor dessen Haus aufgelauert. Als der Sehnder gerade in sein Auto steigen wollte, griff ihn der 30-Jährige überraschend von hinten an. Dies sei ein geplanter Angriff gewesen, urteilte die Kammer. Denn der Angeklagte sei bereits einen Tag zuvor vor Ort gewesen, um „entweder schon den Angriff zu verüben oder zumindest das spätere Opfer auszukundschaften“, wie Gerichtssprecher Steffen Kumme mitteilt.

Der Schläger habe dem Opfer zunächst von hinten auf die Schulter und den Nacken geschlagen. Dann habe der Angeklagte diesem einen wuchtigen und gezielten Faustschlag gegen den Kopf versetzt, sodass dieser durch die geöffnete Tür in sein Fahrzeug fiel. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus stationär behandelt werden. Weitere Angriffe konnte er abwehren und um Hilfe rufen. Erst als seine Ehefrau die Situation bemerkte und den Angeklagten anschrie, flüchtete dieser schließlich, vermutlich mithilfe eines Komplizen in einem roten Kombi über die angrenzende Billerbachstraße. Bei dem Opfer soll es sich um einen Deutschtürken, bei dem Angeklagten um einen Serben handeln.

Grund für Angriff unbekannt

Eine entscheidende Frage konnte aber auch der Prozess nicht beantworten. „Der konkrete Grund des Angriffs ließ sich im Verfahren nicht aufklären“, sagt Kumme. Das Opfer habe aufgrund des überraschenden und für ihn nicht erklärbaren Überfalls auf dem eigenen Grundstück eine Angststörung mit erheblichen psychischen Folgen entwickelt. Im Juli vergangenen Jahres, nur vier Monate nach dem Überfall, hatte der Sehnder bereits einen Selbstmord angekündigt. Doch seine Familie konnte ihn zu einer Behandlung in einer Klinik überreden. Aber nur zwei Wochen später hatte er die Klinik verlassen und seinen angekündigten Suizid in die Tat umgesetzt.

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr für Menschen mit Suizidgedanken erreichbar. Bürger können sich anonym unter den Telefonnummern (08 00) 111 0 111 oder (08 00) 111 0 222 melden. Per E-Mail oder Chat kann die Einrichtung im Internet unter online.telefonseelsorge.de kontaktiert werden. Für Jugendliche ist das Kinder- und Jugendtelefon Nummer gegen Kummer montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr unter 116 111 erreichbar.

Der Suizid sei für den Angeklagten zwar nicht vorhersehbar gewesen, sagt der Gerichtssprecher. Doch habe die Kammer neben dem planvollen Vorgehen und den erheblichen körperlichen Verletzungen auch strafverschärfend berücksichtigt, dass ein hinterrücks geführter, massiver körperlicher Angriff auf ein ahnungsloses Opfer immer zu erheblichen psychischen Beeinträchtigungen führen kann – und diese Folgen hier auch eingetreten seien.

Der Angeklagte befindet sich bereits seit dem 2. April vergangenen Jahres in Untersuchungshaft, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte – und bleibt nun bis zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe weiter im Gefängnis.

Von Oliver Kühn