100 Jahre SuS Sehnde: Mit einem Streit zwischen Turnern und Fußballern fing alles an

100 Jahre Sport und Spiel (SuS) Sehnde – das sollte ganz groß gefeiert werden. Etwa mit der „Blau-weißen Ballnacht“, die man wieder ins Leben rufen wollte. „Wir wollten das breit fächern, in jedem Monat sollte etwas los sein“, sagt der Vereinsvorsitzende Knut Stegmann mit Wehmut in der Stimme. Aber nur die Skifreizeit im vergangenen Januar in Zell am See fand noch statt. Dann kam die Pandemie.

Tanz in den Mai, Jugendturnier zu Pfingsten, Benefizspiel der Fußballer gegen ein Team mit Spielern aus befreundeten Vereinen der Umgebung, Juxturnier mit Feuerwehr, Schützen und dem TV Eintracht, Heimspiel mit Festakt und die große Feier am Gründungstag – alles musste abgesagt werden. „Es war alles schon fertig geplant, die Einladungen verschickt“, blickt Schriftführer Wolfgang Weidl zurück. Nun hofft die Vereinsführung, dass die Veranstaltungen zu den vorgesehenen Terminen in diesem Jahr nachgeholt werden können.

Wegen Corona ein Zehntel Mitglieder verloren

Aus den Anfangszeiten des Vereins sei nicht viel dokumentiert, sagt Marvin Menge, Leiter der Fußballabteilung. Doch so viel ist bekannt: SuS ist entstanden, weil es in dem bereits 1894 gegründeten Turnverein Eintracht (TVE) Sehnde Streit gab, in dessen Folge sich die Fußballer selbstständig machten. „Heute helfen wir uns gegenseitig, wo wir können“, betont SuS-Chef Stegmann das gute Verhältnis zum TVE.

Die Vereinssportler haben das Jubiläum als Menschenkette dargestellt. Quelle: Privat

Gehörten dem Verein zu Beginn kaum mehr Mitglieder an, als für eine Fußballmannschaft benötigt werden, so sind es heute rund 340. Davon stellen die 1990 beziehungsweise 1994 gegründeten Abteilungen Badminton und Baseball jeweils etwa 30. Die Zahlen schwanken immer mal wieder. So spielten Anfang der Neunzigerjahre noch 130 Frauen, Männer und Jugendliche Badminton beim SuS.

Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts sank die Mitgliederzahl deutlich, nahm in den vergangenen Jahren aber wieder zu – bis die Corona-Pandemie kam. Weil kein Spiel- und Trainingsbetrieb mehr möglich war, verlor der Verein rund ein Zehntel seines Bestandes.

Die Gründungsmannschaft von 1920. Quelle: Privat

Auch sportlich ging es auf und ab. Als „die erfolgreichste Herrenmannschaft in der Vereinsgeschichte“ wird in einer kleinen Chronik das Team beschrieben, das 1958 den Aufstieg in die Amateurliga, Staffel 7, schaffte. Sie blieb nahezu unverändert bis 1965 zusammen und wird als „verschworene Gemeinschaft“ beschrieben.

Das Stadion wurde 1936 angelegt

Große Erfolge errang auch die A-Jugend des Spieljahres 1969/1970. Sie stieg in die Bezirkssonderstaffel auf und gewann die Kreismeisterschaft. Doch auch die aktuelle Mannschaft braucht sich nicht zu verstecken: Im vergangenen Jahr stieg sie in die Bezirksliga auf und wurde Kreispokalsieger.

Die Mannschaft von 1927: Das war die erste Mannschaft, die in blau-weißen Trikots auflief, gespendet von Fritz Rühmkorf (Dritter von rechts). Er hat damit die Vereinsfarben vorgegeben – bis heute. Quelle: Privat

Das heute noch für die Punktspiele genutzte Stadion wurde – ebenso wie das benachbarte Waldbad – 1936 angelegt. Doch erst 1994 kam das Vereinsheim hinzu, das 2009 einen Anbau erhielt, damit Raucher und Nichtraucher dem neuen Gesetz entsprechend getrennt werden konnten. Große Erleichterung für den Trainingsbetrieb vor allem im Winter brachte 2004 die Installation einer Flutlichtanlage. 2010 wurde zunächst der Trainingsplatz, ein Jahr später auch das Stadion samt Bewässerungsanlage, Flutlicht und Zäunen saniert. Das kostete den relativ kleinen Verein trotz hoher Eigenleistungen ( Stegmann: „Bei uns melden sich immer ganz viele Freiwillige“) 65.000 Euro.

Die Mannschaft mit dem Ballproblem Historisches Bildmaterial ist beim SuS Sehnde Mangelware. Nicht einmal vom Bau des Stadions in den 1930er-Jahren existieren noch Fotos. Dafür aber ein Foto der „Mannschaft mit dem Ballproblem“ aus den 1920er-Jahren – und einer entsprechenden Anekdote. „Sie zeigt, mit welchen Schwierigkeiten unsere Vereinsgründer zu tun hatten“, sagt Manfred Flemming, der derzeit eine Chronik erarbeitet. Bei der galoppierenden Inflation in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde es für die Vereine immer schwerer, die nötigen Sportutensilien zu beschaffen. An einem Sonnabend hätten ein paar Sportsfreunde im damaligen Vereinslokal Ritter an der Breiten Straße in Sehnde zusammen gesessen. Am Tag darauf sollte ein Heimspiel gegen den Verein Hannovera stattfinden, aber der SuS Sehnde hatte keinen bespielbaren Ball mehr. Zu später Stunde habe sich dann Karl Bremer zu der Gruppe gesellt, und ihm seien sofort die Nöte und Sorgen mitgeteilt worden. Karl Bremer war Flugzeugkonstrukteur und hatte kurz vorher mit dem Flugzeugführer Mertens einen neuen Höhenweltrekord aufgestellt. Der Ingenieur zog seine Brieftasche, zückte einige holländische Gulden, und am Sonntagmorgen konnte Hans Lippert mit der Bahn nach Hannover fahren und im damaligen Sporthaus Fromme einen neuen Ball kaufen. Gerade noch pünktlich zu Spielbeginn sei Lippert mit dem Ball ins Stadion gekommen – und das Spiel konnte stattfinden.

Bis zu 800 Fans bei Derbys

Doch nicht nur die Mitglieder unterstützen den Klub. Zu den Heimspielen der 1. Herren, die 2019 Meister in der Kreisliga Region Hannover Staffel 1 wurde, in die Bezirksliga aufstieg und dafür bei der Sportlerehrung ausgezeichnet wurde, kommen laut Abteilungschef Menge im Durchschnitt etwa 200 Zuschauer. Bei Derbys gegen Lehrte oder Ilten strömen auch schon mal 600 bis 800 Anhänger ins Waldstadion.

Deshalb würde Stegmann auch gerne einen neuen Sanitärtrakt samt Tribüne errichten, wenn er einen Wunsch frei hätte. Tatsächlich sei darüber schon mit der Stadt – ihr gehört das Stadion – gesprochen worden. „Aber wir haben das erst mal zurückgestellt – in den nächsten fünf Jahren wird das sicher nichts“, sagt Stegmann. Gemessen an den 100 Jahren, die der Verein nun besteht, eine überschaubare Zeitspanne.

