Zwischen lecker und giftig: Im Seelzer Wald mit Pilzexperte Horst Labitzke

Seelze

Was Pilze angeht, macht ihm keiner etwas vor. Horst Labitzke aus Seelze gilt als Pilz-Papst der Region Hannover, ihn rufen besorgte Mütter über den Giftnotruf an, wenn das Kind einen unbekannten Pilz gegessen hat, er steht als Sachverständiger am Krankenbett, wenn ein Sammler einen giftigen Pilz verspeist hat. Und er weiß auch, wo im heimischen Seelze die leckersten Exemplare zu finden sind.

Etwa hier im Hohen Holz, einem von Seelzes Hauswäldern, wo der Experte uns an diesem Morgen im goldenen Oktober mit „in die Pilze“ nimmt. „Möglich ist auch der Almhorster Wald, doch hier südlich von Kirchwehren ist der Pilzreichtum einfach größer“, so sein Tipp. Mit dem Gehstock, einem Pilzmesser und einem Korb bewaffnet biegt der 82-Jährige vom Parkplatz entschlossen in den breiten Forstweg ein.

Die Augen müssen sich erstmal „eingucken“

Der Blick streift dabei permanent den Boden des trockenen Graben am Wegesrand. Gegenüber, wo der Wald „geläutert“ wurde, braucht man gar nicht erst gucken, so Labitzke. „Durch die Arbeitsmaschinen ist die Pilzflora so zerdrückt, dass es zwei, drei Jahre dauert, bis wieder ein Fruchtkörper herauskommt.“ An den Hängen und im oft noch etwas feuchteren Grund des Grabens finden diese Lebewesen, die weder Pflanze noch Tier sind, dagegen ideale Bedingungen.

Doch vor haufenweise buntem Herbstlaub ist hier – zumindest für den Laien – kein Pilz zu sehen. „Die Augen müssen sich erstmal eingucken“, verrät der gebürtige Schlesier. „Wenn man aber die ersten gefunden hat, wird es besser“, sagt er augenzwinkernd.

Nebelgrauer Trichterling – unter Experten umstritten

Und lange dauert es tatsächlich nicht. „Da!“, ruft Labitzke, bei dem trotz vieljähriger Erfahrung (allein die Ausbildung zum Sachverständigen hat drei Jahre gedauert) das Jagdfieber hellwach ist. Ist es ein Waldchampignon, die man aufgrund ihrer weißen Färbung gut auf dem dunklen Boden erkennen kann? „Nein“, sagt Labitzke, nachdem er Stiel und Haubenunterseite genauer beäugt hat. „Ein nebelgrauer Trichterling.“ Ist er giftig? „Das ist strittig“, so der Kenner. „Früher wurde er viel gegessen, doch jungen Paaren, die noch Kinder wollen, würde ich ihn nicht empfehlen. Man weiß inzwischen, dass er das Erbgut verändert.“

Verändert das Erbgut: ein nebelgrauer Trichterling. Quelle: Simon Polreich

Die Gefahr, im Wald an giftige Pilze zu geraten, ist nicht gering, sagt der Experte. „Am schlimmsten ist dabei der Knollenblätterpilz. Bei ihm geht es immer ans Leben.“ Schon öfter wurde Labitzke an Krankenhausbetten gerufen, wo Menschen mit Pilzvergiftungen lagen. Den Pilz nachträglich zu bestimmen ist dann seine Aufgabe. Der weiße Knollenblätterpilz – einer der tödlichsten seiner Art – soll sogar gut schmecken, hätten ihm die Betroffenen schon oft geschildert. Erste Anzeichen merkt man wenige Stunden nach dem Verzehr – Bauchschmerzen und Durchfall. „Dann hat man aber 24 Stunden Ruhe. Das ist das Gemeine“, so Labitzke. Denn je schneller man ihn behandelt, desto besser die Überlebenschance. Die Behandlung mit dem Extrakt aus der Mariendistel kostet rund 10.000 Euro. „Eine neue Leber braucht man hinterher trotzdem“, so Labitzke.

Verwechselt wird der Knollenblätterpilz dabei mit dem leckeren Waldchampignon. „Das kann ich aber nicht begreifen“, sagt der Experte. „Champignons haben rosa bis braune Lamellen, sie sind aber nie schneeweiß.“

Ein noch sehr junger Champignon: Labitzke hat ihn aufgeschnitten, um ihn anhand der dunklen Lamellen im Innern zu identifizieren. Quelle: Simon Polreich

Er selbst habe sich noch nie vergiftet. „Den Magen aber verdorben, als ich zu viele Pfifferlinge gegessen hatte.“ Ein Scherz ist das nicht. „Pfifferlinge haben zwar einen tollen Geschmack, sind aber vom Nährwert her schlecht“, erklärt er. So habe dieser Pilz einen sehr hohen Gehalt an Chitin – dem Stoff, aus dem auch Insektenkörper bestehen. „Da kann man auch gleich Pfifferlingpulver auf Schmetterlingsflügel streuen und diese essen“, sagt er.

Pilze herausdrehen, dann lassen sie sich besser bestimmen

Zwar werde er oft nach Pfifferlingen gefragt, in den Seelzer Wäldern gibt es sie aber nicht mehr. Überhaupt seinen die Forste hier eher mittelmäßige Pilzreviere. Der Deister, der Süntel oder die Endmoränen in der Wedemark seien ergiebiger. Auch die beliebten Steinpilze oder Maronen sind dort gut zu finden. Wo genau, verrät der Seelzer Pilzfachmann, der immer wieder Führungen anbietet, aber nicht. „Seine kleinen Stellen zeigt man nicht“, sagt er und lacht verschmitzt.

Und dann hat er wieder etwas Weißes zwischen jungen Bäumchen am Wegesrand aufblitzen sehen. Waldchampignon oder Knollenblätterpilz? „Um das zweifelsfrei zu erkennen, muss man den Pilz etwas ausgraben und den Stiel vorsichtig herausdrehen“, rät er. Dann sieht man nämlich die namensgebende Knolle des giftigen Knollenblätterpilzes. Dieses Exemplar aber – genau wie seine Geschwister in der Nähe – hat keine Knollen. Und die Lamellen sind schokoladenbraun. „Eindeutig Waldchampignons“, freut sich der 82-Jährige, der wenig später noch einen echten „Knolli“ findet. Dieser ist allerdings ein gelber Knollenblätterpilz – nicht ganz so giftig wie seine grünen und weißen Brüder, streng genommen nur unbekömmlich. Auch mit der Nase identifiziert Labitzke ihn. „Er riecht nach Kartoffelkeimlingen“, sagt er. Das habe ihm schon sein Ausbilder gezeigt: „Man muss Pilze begreifen, um sie zu kennen – anfassen und auch beschnuppern.“

Weiße Lamellen, aus tödlicher Verwandtschaft: der gelbe Knollenblätterpilz. Quelle: Simon Polreich

Die Welt der Pilze – „als Verwandte der Alge die ältesten Landlebewesen der Erde“, so der 82-Jährige – ist schier unendlich. Einen berauschenden und nach Rettich riechenden Helmling, einen giftigen Trichterling und noch mehrere Exemplare mit urigen Namen finden wir im Wald. Und treffen eine junge Frau mit Hund, ebenfalls leidenschaftliche Pilzsammlerin. Schnell ist man im Gespräch, und es wird gefachsimpelt.

Auch trendiges Superfood wächst im Wald

Sie hat ausgerechnet den Pilz haufenweise gefunden, der Labitzke heute noch fehlte: der Birkenporling. Als Heilpilz mit antibiotischer Wirkung bereits in Urzeiten bekannt (Eismensch Ötzi hatte ihn bei sich), erfährt er aufgrund seiner antioxidativen Wirkung als Superfood derzeit gesteigerte Nachfrage.

Als Heilpilz heiß begehrt: ein Birkenporling. Quelle: Simon Polreich

Über mangelnde Nachfrage kann sich auch Labitzke nicht beschweren. Über den Tus Almhorst bietet er demnächst wieder Führungen an. Die junge Pilzsammlerin mit Hund wird vermutlich bei einer der nächsten Führungen dabei sein. Obwohl sie mit ihrem Wissen schon weit in die Welt der Pilze vorgedrungen ist. Doch diese ist schier unendlich.

Von Simon Polreich