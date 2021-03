Seelze

Als Rainer Künnecke und Lothar Wolff vor dem Schaufenster von Schreibwaren- und Buchhändlerin Silvia Waller stehen, stürmt es auf dem Platz am Alten Krug. Die beiden Darsteller der Zeitreisenden aus Seelze haben sich trotz des aufbrausenden Sturms in Schale geworfen – sie verkörpern Michael von Obentraut sowie einen Fahnenträger aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648). Als diese dekorieren sie nun das Schaufenster des Fachgeschäfts mit historischen Hinguckern um.

Auch die rund 30-köpfige Gruppe der Seelzer Zeitreisenden leidet unter den Folgen von Corona. „Wir sind schon lange nicht mehr aufgetreten. Die Pandemie bremst uns natürlich etwas aus, aber die Schaufenster sind noch da“, erläutert Wolff die Idee hinter der Aktion. „Wir hoffen, dass die Firmen mitspielen – und dass wir in Seelze und Letter bald etwas öfter auftreten können.“

Zur Galerie Die Zeitreisenden aus Seelze haben ihr erstes von ihnen gestaltetes Schaufenster präsentiert. Den Anfang macht das Schreibwaren- und Buchgeschäft „Petri & Waller“.

Aktion mit Signalwirkung

Beteiligt ist auch die Gemeinschaft Handel & Gewerbe in Seelze (HGS). Laut Vorstandsmitglied Kevin Quadt kam die Idee bei den HGS-Mitgliedern bestens an. Sie habe Signalwirkung: „Endlich mal wieder etwas Neues in unseren Schaufenstern! Wir möchten die Bürger anlocken und zeigen, dass wir noch das sind.“ Die Seelzer Schaufensteraktion solle auch noch einen anderen Effekt erzielen, erklärt Künnecke, der seit Jahren in die Rolle von Michael von Obentraut schlüpft. „Sie soll mehr Geschichtswissen vermitteln. Auch die Lage des Platzes am Alten Krug, mit dem Heimatmuseum und womöglich Obentrauts ehemaligem Hauptquartier ist eine besondere.“

Obentraut-Schaufenster ist nur der Anfang

Zum Auftakt der Aktion hat Silvia Waller das Schaufenster ihres Fachgeschäfts Petri & Waller gern zur Verfügung gestellt. Sie war von Anfang an begeistert – und ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich finde das wirklich toll gelungen. Es ist super, dass bei der Dekoration auch unsere Produkte eingesetzt wurden, also unsere Bücher sowie Liköre und Marmeladen.“

Schon in den nächsten Wochen wollen die Seelzer Zeitreisenden mindestens fünf Schaufenster umgestaltet haben. Interesse haben bereits die Kreuzapotheke, Döring Optik, Rilling & Partner und das Fotostudio Kurth bekundet. Auch in ihren Vitrinen sollen sich schon bald historische Hingucker finden, die auch etwas mit den angebotenen Produkten zu tun haben.

Von Curdt Blumenthal