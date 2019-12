Weihnachtskonzert in St. Martin

Seelze

„Die St. Martinskirche in Seelze ist auf Weihnachten bestens vorbereitet“, sagt Kirchenmusiker Christoph Slaby. Gleich drei musikalische Angebote stehen Heiligabend auf dem Programm. So spielt um 17 und 18 Uhr Saxofonist Gunter Geweke, der auch Seelzes Musikschulleiter ist. Und für 23 Uhr wurde Weronika Rabek verpflichtet, Mezzosopranistin und Mitglied der Staatsoper Hannover. Zusammen mit Slaby an der Orgel gestalten Geweke und Rabek musikalisch den Heiligen Abend. Alle Gottesdienste werden von Pastor Ortwin Brand gehalten. Auch am 2. Weihnachtstag kämen die Besucher von St. Martin musikalisch auf ihre Kosten, verspricht Slaby, der auch die weihnachtlich dekorierte Kirche ausdrücklich für einen Besuch empfiehlt.

Von Thomas Tschörner