Voraussichtlich Ende des Jahres will die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) die Baustelle auf dem Grundstück des abgerissenen Alten Rathauses in Letter einrichten und mit dem Bau beginnen. Derzeit wartet das Unternehmen noch auf die Baugenehmigung der Stadt Seelze.

WGH will Ende des Jahres mit Baustelle in Letter beginnen

