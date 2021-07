Seelze

Das Schulzentrum erhält ab Montag, 12. Juli, die ersten Modulbau-Elemente für neue Klassenräume. Während der Anlieferungen müssen Verkehrsteilnehmer in der Humboldtstraße und den benachbarten Straßen für mindestens zwei Wochen zeitweise mit Behinderungen rechnen.

Kurzfristige Parkverbote

„In der Humboldtstraße werden ab dem Termin der Anlieferung von Montag bis Freitag während der Anlieferungszeiten Parkverbote gelten“, teilt Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze, mit. Die Bushaltestelle Humboldtstraße, die gewöhnlich von den Regiobus-Linien 572 und 574 sowie von Schulbussen angefahren werde, sei zudem gesperrt.

Fahrgäste werden gebeten, auf die benachbarten Haltestellen auszuweichen.

Die mit den Modulbau-Elementen beladenen Lkw werden an geeigneter Stelle im Stadtgebiet warten, um einen Stau bei der Anlieferung zu vermeiden. Sie werden das Schulgelände erst befahren, sobald sie eine Nachricht von der freien Zufahrt erhalten haben, teilt die Verwaltung mit. Die Stadt Seelze möchte auf diese Weise die Verkehrsbehinderungen so gut wie möglich beschränken. Im Umfeld des Schulzentrums kann es dennoch zeitweise zu stärkeren Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen.

Modulbau als Ausweichquartier

„Aus den einzelnen Modulbau-Elementen soll in den nächsten Wochen auf dem Schulgelände ein zweigeschossiges Interimsgebäude entstehen, in dem während der geplanten umfangreichen Sanierungen und Neubauten übergangsweise Schulklassen der Bertolt-Brecht-Gesamtschule unterrichtet werden können“, teilt Fricke mit. Der Modulbau diene während der Bauarbeiten in den nächsten Jahren als Ausweichquartier für Schulklassen, um einen geregelten Schulbetrieb zu gewährleisten.

Von Heike Baake