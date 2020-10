Letter/Harenberg

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 15. Oktober, erneut zu Streiks in der Region Hannover aufgerufen. In Seelze sind davon voraussichtlich die städtischen Kindertagesstätten Fröbelstraße und Wiesentau in Letter sowie die Einrichtung in Harenberg betroffen, die an diesem Tag geschlossen bleiben.

Stadt bietet Notbetreuung an

Die Stadt bittet alle betroffenen Eltern, an diesem Tag eine andere Betreuung für ihr Kind zu organisieren. „Wir versuchen selbstverständlich für Eltern, die absolut keine Betreuung für ihr Kind haben, eine alternative Betreuungsmöglichkeit zu finden“, sagt der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg. Für besonders dringende Fälle plant die Stadt, eine Notbetreuung in der Kita Wiesentau am Dieselweg zu organisieren. Dort sollen für diesen Tag eine Ganztagsgruppe sowie eine Vormittagsgruppe eingerichtet werden, informiert Stadtsprecher Carsten Fricke. „Wir wissen, dass den Eltern in den vergangenen Monaten aufgrund der Kita-Schließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie viel abverlangt wurde“, sagt Klingenberg. Daher bemühe sich die Stadt Seelze sehr, diese Notbetreuung zu ermöglichen.

Die meisten Einrichtungen sind nicht betroffen

Die übrigen städtischen Kindertagesstätten sind nach derzeitigem Stand nicht oder nur in geringem Umfang von dem Streik betroffen und können ihr Betreuungsangebot voraussichtlich aufrecht erhalten. Anfragen zur Notbetreuung nimmt Sabine Weiß von der städtischen Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege unter Telefon (0 51 37) 82 81 20 entgegen.

Von Sandra Remmer