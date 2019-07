Velber

Das Saxofon begleitet Malte Ahlborn aus Velber bereits seit zehn Jahren – und das fast jeden Tag. Der heute 20-Jährige wurde in der fünften Klasse durch eine Vorstellung des Blasinstruments von der Musikschule Seelze auf das Instrument aufmerksam und ist seitdem Feuer und Flamme. Heute geht er selbst durch die Klassen und will junge Schüler für das Saxofon gewinnen.

Im Abitur vor drei Jahren wählte er den musikalischen Schwerpunkt, dann begann er sein Studium an der Musikhochschule Hannover. Ahlborn studiert im vierten Semester Musik und belegt als Nebenfach Geschichte. Er möchte Lehrer für Gymnasien werden. Musiklehrer ist er allerdings schon jetzt. Denn der Saxofonist unterrichtet regelmäßig an der Musikschule Seelze. „Musik ist einfach gut für alles. Man fördert die Kreativität, das soziale Miteinander, das Selbstbewusstsein und natürlich sein Talent“, sagt der Student.

Seine Leidenschaft wurde bei dem jungen Musiker vor allem durch die Schul-Combo des Georg- Büchner-Gymnasiums gefördert. „Ich liebe es, mit mehreren Leuten auf der Bühne zu stehen, die alle Lust haben, gute Musik zu machen“, sagt Ahlborn, der auch schon mit großen Ensembles aufgetreten ist. „Egal welche Musik man macht, man bringt Leute zusammen, kommt selber mit Leuten zusammen und verbreitet Freude, gute Laune und Stimmung.“

Student leitet einen Frauenchor

Für die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Hannover ging Ahlborn freiwillig zwei Stunden in der Woche zurück an die Schule und trat dort in den Männerchor ein. Er nahm Gesangsunterricht und belegt in diesem Semester auch das Fach Jazz-Gesang. Mit seiner mittlerweile dreijährigen Gesangserfahrung fühlt Ahlborn sich bereit für ein neues Projekt, welches ihm sehr am Herzen liegt: Anfang des Jahres wurde der 20-Jährige von einer Gruppe aus Velber gefragt, ob er die Leitung für ihren Frauenchor übernehmen wolle. Seitdem trifft sich die geschlossene Gruppe von 15 Frauen regelmäßig, um unter Ahlborns Leitung Popsongs etwa von den Beatles oder Abba zu singen.

„Mein Herz schlägt für den Jazz“, sagt der junge Mann aus Velber. Doch er ist auch bereit, sich verschiedenen Musikrichtungen zu öffnen. „Ich will alles mitnehmen, was die Musik einem bietet: selbst auf der Bühne stehen, Saxofonunterricht geben, Chöre leiten oder sie am Klavier begleiten.“ Der 20-Jährige freut sich, sein Hobby schon jetzt zum Beruf machen zu können. So spielt er auf Hochzeiten und Geburtstagen oder begleitet Gottesdienste in Harenberg und Döteberg. Zusammen mit einem Freund hat er eine eigene Homepage erstellt.

Einen Traum hat sich der Musikstudent allerdings noch nicht erfüllt. „Es wäre das Größte, mit einer bekannten Band auf eine Tour zu gehen“, sagt er. Bis dahin hat er musikalisch allerdings noch einiges vor.

Von Luca Wiggers