Seelze

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Wie die Polizei Seelze mitteilte, ereignete sich der Unfall um 7.40 Uhr im Schwertlilienweg/Ecke An den Grachten in Seelze-Süd. Ein Autofahrer habe die vorfahrtsberechtigte Radlerin auf dem Radweg übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und kam zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus, konnte jedoch nach erster medizinischer Versorgung wieder entlassen werden. Den durch den Unfall am Auto entstandenen Schaden gibt die Polizei mit 600 Euro an.

Weitere Polizeimeldungen aus Seelze lesen Sie hier.

Von Sandra Remmer