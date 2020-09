Lathwehren

Bei Lathwehren sind am Sonnabend gegen 8.50 Uhr zwei Autos kollidiert. Einer der beiden Autofahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum gefahren.

In Höhe der Einmündung L 390/Abzweig Göxe wollte ein 85-Jähriger mit seinem Opel Zafira in Richtung Göxe nach links abbiegen. Dabei soll er nach Polizeiangaben den Audi A4 eines 37-jährigen Mannes aus Barsinghausen übersehen haben, der geradeaus in Richtung Hannover unterwegs war. Der 37-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Von Sandra Remmer