Seelze

Ein 22 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntag um kurz nach Mitternacht mit seinem Fahrrad vor einem Haus in Seelze-Süd gestürzt. Nach Polizeiangaben hat der Mann sich bei dem Sturz mittelschwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Da der Radler offensichtlich alkoholisiert war, ordneten die Beamten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Sandra Remmer