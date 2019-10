Seelze

Ein bislang Unbekannter hat am Montag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Hannoverschen Straße vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die hintere rechte Fahrzeugtür eines roten Mercedes beschädigt. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 1000 Euro an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet habe...