Seelze

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 12.40 und 13.45 Uhr einen Ford Fiesta beschädigt, der an der Beethovenstraße in Höhe der Hausnummer 20 geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei gibt den Schaden mit 500 Euro an und hofft unter Telefon (05137) 827115 auf Zeugenhinweise.

Von Sandra Remmer